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Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире - РИА Новости, 25.07.2023
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13:52 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/briks-1886160470.html
Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире
Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире
БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:52
2023-07-25T13:52
николай патрушев
брикс
нато
оон
россия
йоханнесбург
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во вступительном слове на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он подчеркнул, что страны БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.
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николай патрушев, брикс, нато, оон, россия, йоханнесбург
Николай Патрушев, БРИКС, НАТО, ООН, Россия, Йоханнесбург
Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире

Патрушев: БРИКС в отличие от НАТО строит работу на принципах равноправия и открытости

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во вступительном слове на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности.
"БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
Он подчеркнул, что страны БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.
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Николай ПатрушевБРИКСНАТОООНРоссияЙоханнесбург
 
 
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