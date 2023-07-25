https://ria.ru/20230725/briks-1886160470.html

Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире

Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в мире

БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:52

2023-07-25T13:52

2023-07-25T13:52

николай патрушев

брикс

нато

оон

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йоханнесбург

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. БРИКС в отличие от НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в Йоханнесбурге во вступительном слове на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. "БРИКС в отличие от ведомого американцами НАТО может сыграть важную стабилизирующую роль в международных отношениях. Наша "пятерка" дает убедительные примеры эффективной работы по актуальным мировым проблемам на основе принципов открытости, равноправия, взаимного уважения и отсутствия скрытой повестки", - сказал Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он подчеркнул, что страны БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.

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россия

йоханнесбург

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николай патрушев, брикс, нато, оон, россия, йоханнесбург