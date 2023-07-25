https://ria.ru/20230725/brigada-1886143116.html

Воробьев поздравил 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной образования

Воробьев поздравил 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной образования - РИА Новости, 25.07.2023

Воробьев поздравил 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной образования

Легендарная 45-ая бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ во вторник отмечает 29-годовщину со дня своего образования, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:46

2023-07-25T12:46

2023-07-25T12:56

кубинка

андрей воробьев

воздушно-десантные войска россии

госдума рф

общество

новости подмосковья

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Легендарная 45-ая бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ во вторник отмечает 29-годовщину со дня своего образования, говорится в сообщении губернатора Московской области Андрей Воробьев. "Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения - 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые теплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области. По данным ведомства, бригада была сформирована сформирована в 1994 году в Кубинке. Более 4 тысяч её военнослужащих получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий, среди них 16 героев Российской Федерации. "Бригаде уже переданы переданы автомобили, квадрокоптеры, запчасти к автотранспорту, БПЛА, комплекты одежды, оптика, технические средства разведки, комплексы наблюдения и дистанционного управления, сообщили в пресс-службе. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес – все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура – это востребовано в зоне проведения СВО", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230721/medoborudovanie-1885514198.html

кубинка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кубинка, андрей воробьев, воздушно-десантные войска россии, госдума рф, общество