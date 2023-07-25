Воробьев поздравил 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной образования
Губернатор Воробьев поздравил легендарную 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной образования
© Фото : правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил легендарную 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной её образования
© Фото : правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил легендарную 45-ую бригаду ВДВ с годовщиной её образования
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Легендарная 45-ая бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ во вторник отмечает 29-годовщину со дня своего образования, говорится в сообщении губернатора Московской области Андрей Воробьев.
"Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения - 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые теплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба управления губернатора и правительства Московской области.
По данным ведомства, бригада была сформирована сформирована в 1994 году в Кубинке. Более 4 тысяч её военнослужащих получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий, среди них 16 героев Российской Федерации.
"Бригаде уже переданы переданы автомобили, квадрокоптеры, запчасти к автотранспорту, БПЛА, комплекты одежды, оптика, технические средства разведки, комплексы наблюдения и дистанционного управления, сообщили в пресс-службе.
И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес – все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура – это востребовано в зоне проведения СВО", - добавил губернатор.