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В ЛНР заявили об активизации боевых действий - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/boi-1886082743.html
В ЛНР заявили об активизации боевых действий
В ЛНР заявили об активизации боевых действий - РИА Новости, 25.07.2023
В ЛНР заявили об активизации боевых действий
На краснолиманском направлении активизировались боевые действия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:09
2023-07-25T08:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении активизировались боевые действия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон. Противник постепенно утрачивает инициативу в тех районах, где по сравнению с другими участками было относительно спокойно", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, на данный момент основные усилия ВСУ сосредотачивают на возвращении ранее утраченных позиций. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на двух направлениях потеряли более 350 человек, российские военные отразили 11 атак противника. По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях.
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РИА Новости
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об активизации боевых действий

Подполковник Марочко сообщил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении активизировались боевые действия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон. Противник постепенно утрачивает инициативу в тех районах, где по сравнению с другими участками было относительно спокойно", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По его словам, на данный момент основные усилия ВСУ сосредотачивают на возвращении ранее утраченных позиций.
В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на двух направлениях потеряли более 350 человек, российские военные отразили 11 атак противника. По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 24.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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