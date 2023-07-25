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В ЛНР заявили об активизации боевых действий
В ЛНР заявили об активизации боевых действий - РИА Новости, 25.07.2023
В ЛНР заявили об активизации боевых действий
На краснолиманском направлении активизировались боевые действия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:09
2023-07-25T08:09
2023-07-25T08:09
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. На краснолиманском направлении активизировались боевые действия, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На участке фронта Сватово-Кременная за последние несколько суток очевиден факт роста эскалации. Позиционные бои зачастую начали перерастать в атакующие действия с обеих сторон. Противник постепенно утрачивает инициативу в тех районах, где по сравнению с другими участками было относительно спокойно", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По его словам, на данный момент основные усилия ВСУ сосредотачивают на возвращении ранее утраченных позиций. В понедельник в Минобороны РФ сообщали, что украинские войска за сутки в ходе попыток наступления на двух направлениях потеряли более 350 человек, российские военные отразили 11 атак противника. По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком и краснолиманском направлениях.
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
В ЛНР заявили об активизации боевых действий
Подполковник Марочко сообщил об активизации боевых действий на Краснолиманском направлении