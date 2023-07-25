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ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/boepripasy-1886085556.html
ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР
ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2023
ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР
Украинская артиллерия применяет кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства на Соледаро-Артемовском направлении, наибольшее... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T08:37
2023-07-25T08:37
специальная военная операция на украине
клещеевка
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия применяет кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства на Соледаро-Артемовском направлении, наибольшее количество подобных ударов приходится по району села Клещеевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев 21 июля заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских военных. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска. "На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Нашими войсками за истекшие сутки отбито порядка десяти атак вооруженных формирований Украины. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка" - сообщил Марочко. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. В международной неправительственной организации Human Rights Watch ранее заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их, фактически, миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885946498.html
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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клещеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР

Подполковник Марочко: Киев бьет по Клещеевке кассетными и шрапнельными боеприпасами

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия применяет кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства на Соледаро-Артемовском направлении, наибольшее количество подобных ударов приходится по району села Клещеевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев 21 июля заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских военных.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Во Франции заявили о варварстве из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов
Вчера, 13:29
Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска.
«
"На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Нашими войсками за истекшие сутки отбито порядка десяти атак вооруженных формирований Украины. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка" - сообщил Марочко.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch ранее заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их, фактически, миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Отчаяние загнанного зверя: США дадут Украине дьявольское оружие
9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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