https://ria.ru/20230725/boepripasy-1886085556.html

ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР

ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ атакуют Клещеевку кассетными боеприпасами, заявили в ЛНР

Украинская артиллерия применяет кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства на Соледаро-Артемовском направлении, наибольшее... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:37

2023-07-25T08:37

2023-07-25T08:37

специальная военная операция на украине

клещеевка

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Украинская артиллерия применяет кассетные, шрапнельные и зажигательные боеприпасы западного производства на Соледаро-Артемовском направлении, наибольшее количество подобных ударов приходится по району села Клещеевка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Представитель генштаба украинских войск Андрей Ковалев 21 июля заявил, что в районах рядом с Артемовском идут тяжелые бои, причем без изменений позиций украинских военных. Село Клещеевка является одним из важных пригородов Артемовска, оно было освобождено в конце января. Село находится на южном фланге обороны ВС РФ в районе Артемовска. "На Соледаро-Артемовском участке идут ожесточенные бои. Нашими войсками за истекшие сутки отбито порядка десяти атак вооруженных формирований Украины. Противник активно использует западную артиллерию, применяя в том числе кассетные боеприпасы. Также для ударов по нашим позициям используются шрапнельные и зажигательные боеприпасы. Наибольшее применение запрещенных боеприпасов зафиксировано в районе населенного пункта Клещеевка" - сообщил Марочко. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. В международной неправительственной организации Human Rights Watch ранее заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Применяемые против пехоты и военной техники кассетные боеприпасы приходят в действие в воздухе, выбрасывая множество смертоносных снарядов меньшего размера. При этом, по данным Пентагона, до 14% планируемых к поставке Киеву кассетных боеприпасов могут вовсе не разорваться на высоте, что сделает их, фактически, миной "замедленного действия" для населения даже после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230724/boepripasy-1885946498.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

клещеевка

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клещеевка, андрей марочко, вооруженные силы украины