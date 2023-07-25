https://ria.ru/20230725/blagoustroystvo-1886133681.html

Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов

Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов - РИА Новости, 25.07.2023

Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов

Три города в Белгородской области – Губкин, Алексеевка и Строитель - получат гранты свыше 90 миллионов рублей на благоустройство, такие же суммы будут добавлены РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:24

2023-07-25T12:24

2023-07-25T12:24

белгородская область

алексеевка

губкин

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Три города в Белгородской области – Губкин, Алексеевка и Строитель - получат гранты свыше 90 миллионов рублей на благоустройство, такие же суммы будут добавлены из регионального бюджета, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, о выделении средств стало известно после того, как министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин подвел итоги конкурса по благоустройству городских территорий. "Три наших города - Губкин, Алексеевка и Строитель - получили федеральную поддержку, получат каждый гранты более 90 миллионов рублей на благоустройство", - сообщил Гладков. По его словам, в городе Строителе будет обустроен парк Маршалково, в Алексеевке - площадь Победы и территория вокруг неё, в Губкине планируется благоустройство городского пляжа. "Мы два года назад с главами договорились, что к федеральным деньгам добавляем такое же количество денег из областного бюджета. Это позволит более качественно выполнить эти работы и, конечно, порадовать как жителей городов, так и гостей Белгородской области", – добавил глава региона. Он выразил надежду, что строители выполнят все работы качественно и в срок. "Архитекторы постарались, это, действительно, одни из лучших проектов Российской Федерации с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами, все для того, чтобы наши жители жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20230724/dorogi-1885940907.html

https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html

алексеевка

губкин

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алексеевка, губкин, вячеслав гладков