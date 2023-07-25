https://ria.ru/20230725/blagoustroystvo-1886133681.html
Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов
Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов - РИА Новости, 25.07.2023
Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов
Три города в Белгородской области – Губкин, Алексеевка и Строитель - получат гранты свыше 90 миллионов рублей на благоустройство, такие же суммы будут добавлены РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:24
2023-07-25T12:24
2023-07-25T12:24
белгородская область
алексеевка
губкин
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_0:17:2000:1142_1920x0_80_0_0_615427248a235321feb0e39fb031e84e.jpg
БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости. Три города в Белгородской области – Губкин, Алексеевка и Строитель - получат гранты свыше 90 миллионов рублей на благоустройство, такие же суммы будут добавлены из регионального бюджета, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков. Как отметил глава региона, о выделении средств стало известно после того, как министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин подвел итоги конкурса по благоустройству городских территорий. "Три наших города - Губкин, Алексеевка и Строитель - получили федеральную поддержку, получат каждый гранты более 90 миллионов рублей на благоустройство", - сообщил Гладков. По его словам, в городе Строителе будет обустроен парк Маршалково, в Алексеевке - площадь Победы и территория вокруг неё, в Губкине планируется благоустройство городского пляжа. "Мы два года назад с главами договорились, что к федеральным деньгам добавляем такое же количество денег из областного бюджета. Это позволит более качественно выполнить эти работы и, конечно, порадовать как жителей городов, так и гостей Белгородской области", – добавил глава региона. Он выразил надежду, что строители выполнят все работы качественно и в срок. "Архитекторы постарались, это, действительно, одни из лучших проектов Российской Федерации с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами, все для того, чтобы наши жители жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей", - подчеркнул Гладков.
https://ria.ru/20230724/dorogi-1885940907.html
https://ria.ru/20230622/klyuchi-1879882784.html
алексеевка
губкин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858702_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9edc02268b0d630ac00a38e2d17b8333.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексеевка, губкин, вячеслав гладков
Белгородская область, Алексеевка, Губкин, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о грантах на благоустройство трех белгородских городов
Гладков: белгородские Губкин, Алексеевка и Строитель получат гранты на благоустройство
БЕЛГОРОД, 25 июл – РИА Новости.
Три города в Белгородской области – Губкин, Алексеевка и Строитель - получат гранты свыше 90 миллионов рублей на благоустройство, такие же суммы будут добавлены из регионального бюджета, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
губернатор Вячеслав Гладков.
Как отметил глава региона, о выделении средств стало известно после того, как министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин подвел итоги конкурса по благоустройству городских территорий.
На ремонт белгородских дорог выделили 1,8 миллиарда рублей, заявил Гладков
"Три наших города - Губкин, Алексеевка и Строитель - получили федеральную поддержку, получат каждый гранты более 90 миллионов рублей на благоустройство", - сообщил Гладков.
По его словам, в городе Строителе будет обустроен парк Маршалково, в Алексеевке - площадь Победы и территория вокруг неё, в Губкине планируется благоустройство городского пляжа.
"Мы два года назад с главами договорились, что к федеральным деньгам добавляем такое же количество денег из областного бюджета. Это позволит более качественно выполнить эти работы и, конечно, порадовать как жителей городов, так и гостей Белгородской области", – добавил глава региона.
Он выразил надежду, что строители выполнят все работы качественно и в срок. "Архитекторы постарались, это, действительно, одни из лучших проектов Российской Федерации с хорошими архитектурными решениями, с хорошими малыми формами, все для того, чтобы наши жители жили в лучших и самых современных, самых благоустроенных городах и радовались, воспитывали своих детей", - подчеркнул Гладков.
Гладков вручил ключи от нового жилья 11 белгородским семьям