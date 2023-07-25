https://ria.ru/20230725/biznes-1886224097.html
Путин рассказал об успехах российского бизнеса
Путин рассказал об успехах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Путин рассказал об успехах российского бизнеса
Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:30
2023-07-25T17:30
2023-07-25T17:39
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881221965_0:0:4710:2649_1920x0_80_0_0_d8557719e4764acd8f05300b2c1629dd.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что именно такую задачу ставили власти, "формулируя подходы к экономической политике".
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1d/1881199316_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_2b388637c1be19a890eef9d4f5db9d59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал об успехах российского бизнеса
Путин: российский бизнес смог обеспечить стабильность реального сектора
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он уточнил, что именно такую задачу ставили власти, "формулируя подходы к экономической политике".
Цена победы: богатые в России тоже должны заплатить