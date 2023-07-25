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Путин рассказал об успехах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
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17:30 25.07.2023 (обновлено: 17:39 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/biznes-1886224097.html
Путин рассказал об успехах российского бизнеса
Путин рассказал об успехах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Путин рассказал об успехах российского бизнеса
Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:30
2023-07-25T17:39
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что именно такую задачу ставили власти, "формулируя подходы к экономической политике".
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал об успехах российского бизнеса

Путин: российский бизнес смог обеспечить стабильность реального сектора

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
Он уточнил, что именно такую задачу ставили власти, "формулируя подходы к экономической политике".
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