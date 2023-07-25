https://ria.ru/20230725/biznes-1886224097.html

Путин рассказал об успехах российского бизнеса

Путин рассказал об успехах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023

Путин рассказал об успехах российского бизнеса

Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:30

2023-07-25T17:30

2023-07-25T17:39

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российский бизнес работает успешно, удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, но и добиться продвижения по важнейшим направлениям развития, заявил президент РФ Владимир Путин."Отмечу, что в целом наши компании, бизнес, предприятия работают уверенно, устойчиво. Успешно преодолевают возникающие трудности. Более того, статистика показывает, что удалось не только гарантировать стабильность реального сектора, сферы финансов, услуг, но и добиться заметного продвижения по важнейшим направлениям развития", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.Он уточнил, что именно такую задачу ставили власти, "формулируя подходы к экономической политике".

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

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россия, экономика, владимир путин