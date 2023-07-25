https://ria.ru/20230725/biznes-1886164142.html
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса
Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:05
2023-07-25T14:05
2023-07-25T14:05
вологодская область
бизнес
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ВОЛОГДА, 25 июл - РИА Новости. Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев на заседании антикризисного штаба. По его словам, власти региона в постоянном режиме отслеживают ситуацию в экономике области. Работают 16 рабочих групп и управляющий комитет, которые совместно с бизнесом обсуждает возможные меры поддержки. В ближайшее время правительство области примет ряд новых мер. Так, планируется увеличить на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности, из которого выдаются займы на модернизацию производств под 5% годовых сроком до пяти лет. "Эта мера поддержки позволит нам привлечь дополнительно в экономику региона не менее 400 миллионов рублей и будет способствовать диверсификации видов продукции, которая производится на территории области", - прокомментировал эту меру заместитель губернатора по экономике Виталий Тушинов, также принимавший участие в заседании. Кроме того, антикризисный штаб принял решение снизить минимальную сумму займа фонда с 14 до 6 миллионов рублей, что позволит воспользоваться ими большему числу предпринимателей. Также штаб принял решение сохранить до конца 2023 года скидку по арендной плате за недвижимое имущество области для предпринимателей, введенную в 2021 году во время пандемии коронавируса. По оценке экономического блока областного правительства, общий объем мер региональной поддержки в этом году составит порядка двух миллиардов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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бизнес
Вологодская область, Бизнес
ВОЛОГДА, 25 июл - РИА Новости. Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев на заседании антикризисного штаба.
По его словам, власти региона в постоянном режиме отслеживают ситуацию в экономике области. Работают 16 рабочих групп и управляющий комитет, которые совместно с бизнесом обсуждает возможные меры поддержки. В ближайшее время правительство области примет ряд новых мер. Так, планируется увеличить на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности, из которого выдаются займы на модернизацию производств под 5% годовых сроком до пяти лет.
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"Эта мера поддержки позволит нам привлечь дополнительно в экономику региона не менее 400 миллионов рублей и будет способствовать диверсификации видов продукции, которая производится на территории области", - прокомментировал эту меру заместитель губернатора по экономике Виталий Тушинов, также принимавший участие в заседании.
Кроме того, антикризисный штаб принял решение снизить минимальную сумму займа фонда с 14 до 6 миллионов рублей, что позволит воспользоваться ими большему числу предпринимателей. Также штаб принял решение сохранить до конца 2023 года скидку по арендной плате за недвижимое имущество области для предпринимателей, введенную в 2021 году во время пандемии коронавируса
.
По оценке экономического блока областного правительства, общий объем мер региональной поддержки в этом году составит порядка двух миллиардов рублей.