https://ria.ru/20230725/biznes-1886164142.html

Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса

Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023

Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса

Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:05

2023-07-25T14:05

2023-07-25T14:05

вологодская область

бизнес

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ВОЛОГДА, 25 июл - РИА Новости. Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев на заседании антикризисного штаба. По его словам, власти региона в постоянном режиме отслеживают ситуацию в экономике области. Работают 16 рабочих групп и управляющий комитет, которые совместно с бизнесом обсуждает возможные меры поддержки. В ближайшее время правительство области примет ряд новых мер. Так, планируется увеличить на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности, из которого выдаются займы на модернизацию производств под 5% годовых сроком до пяти лет. "Эта мера поддержки позволит нам привлечь дополнительно в экономику региона не менее 400 миллионов рублей и будет способствовать диверсификации видов продукции, которая производится на территории области", - прокомментировал эту меру заместитель губернатора по экономике Виталий Тушинов, также принимавший участие в заседании. Кроме того, антикризисный штаб принял решение снизить минимальную сумму займа фонда с 14 до 6 миллионов рублей, что позволит воспользоваться ими большему числу предпринимателей. Также штаб принял решение сохранить до конца 2023 года скидку по арендной плате за недвижимое имущество области для предпринимателей, введенную в 2021 году во время пандемии коронавируса. По оценке экономического блока областного правительства, общий объем мер региональной поддержки в этом году составит порядка двух миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бизнес