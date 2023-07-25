Рейтинг@Mail.ru
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
14:05 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/biznes-1886164142.html
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса
Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:05
2023-07-25T14:05
вологодская область
бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
ВОЛОГДА, 25 июл - РИА Новости. Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев на заседании антикризисного штаба. По его словам, власти региона в постоянном режиме отслеживают ситуацию в экономике области. Работают 16 рабочих групп и управляющий комитет, которые совместно с бизнесом обсуждает возможные меры поддержки. В ближайшее время правительство области примет ряд новых мер. Так, планируется увеличить на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности, из которого выдаются займы на модернизацию производств под 5% годовых сроком до пяти лет. "Эта мера поддержки позволит нам привлечь дополнительно в экономику региона не менее 400 миллионов рублей и будет способствовать диверсификации видов продукции, которая производится на территории области", - прокомментировал эту меру заместитель губернатора по экономике Виталий Тушинов, также принимавший участие в заседании. Кроме того, антикризисный штаб принял решение снизить минимальную сумму займа фонда с 14 до 6 миллионов рублей, что позволит воспользоваться ими большему числу предпринимателей. Также штаб принял решение сохранить до конца 2023 года скидку по арендной плате за недвижимое имущество области для предпринимателей, введенную в 2021 году во время пандемии коронавируса. По оценке экономического блока областного правительства, общий объем мер региональной поддержки в этом году составит порядка двух миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230711/vologodchina-1883473556.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бизнес
Вологодская область, Бизнес

Вологодские власти расширили региональные меры поддержки бизнеса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 25 июл - РИА Новости. Власти Вологодской области в рамках антикризисной работы расширят меры поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил первый заместитель губернатора области Дмитрий Горбачев на заседании антикризисного штаба.
По его словам, власти региона в постоянном режиме отслеживают ситуацию в экономике области. Работают 16 рабочих групп и управляющий комитет, которые совместно с бизнесом обсуждает возможные меры поддержки. В ближайшее время правительство области примет ряд новых мер. Так, планируется увеличить на 200 миллионов рублей региональный фонд развития промышленности, из которого выдаются займы на модернизацию производств под 5% годовых сроком до пяти лет.
Спикер заксобрания Вологодской области Андрей Луценко подвел итоги парламентского года - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Луценко: более двух тысяч проектов реализуют на Вологодчине за три года
11 июля, 12:02
"Эта мера поддержки позволит нам привлечь дополнительно в экономику региона не менее 400 миллионов рублей и будет способствовать диверсификации видов продукции, которая производится на территории области", - прокомментировал эту меру заместитель губернатора по экономике Виталий Тушинов, также принимавший участие в заседании.
Кроме того, антикризисный штаб принял решение снизить минимальную сумму займа фонда с 14 до 6 миллионов рублей, что позволит воспользоваться ими большему числу предпринимателей. Также штаб принял решение сохранить до конца 2023 года скидку по арендной плате за недвижимое имущество области для предпринимателей, введенную в 2021 году во время пандемии коронавируса.
По оценке экономического блока областного правительства, общий объем мер региональной поддержки в этом году составит порядка двух миллиардов рублей.
 
Вологодская областьБизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала