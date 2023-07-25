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Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
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12:05 25.07.2023 (обновлено: 14:47 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/biznes-1886126538.html
Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса
Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса - РИА Новости, 25.07.2023
Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса
Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров запускают совместный спецпроект "Вперед — и точка!", в рамках которого топ-менеджеры... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:05
2023-07-25T14:47
новости агентства
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риа новости
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров запускают совместный спецпроект "Вперед — и точка!", в рамках которого топ-менеджеры российских и международных компаний поделятся мнениями о первостепенных задачах бизнеса на сегодняшний день. В формате серии блиц-интервью на сайте спецпроекта управленцы расскажут, какие решения они считают наиболее важными в нынешних реалиях, как трансформируется работа с персоналом, а также насколько сегодня применим в разных секторах экономики искусственный интеллект.Это уже 8-й совместный спецпроект АЭИ "ПРАЙМ" и Ассоциации менеджеров. Их цель — собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие трансформационные процессы произошли в разных отраслях за прошедший год, с какими трудностями и вызовами столкнулись управленцы и их компании, и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. В каждом проекте находит отражение актуальное положение дел в российском деловом сообществе.&quot;Я рад, что наш совместный проект даёт возможность аудитории в одном месте увидеть разные точки зрения ключевых российских менеджеров о ситуации в бизнесе, первостепенных задачах и прогнозах на будущее. Уверен, что мы сможем вдохновить российских предпринимателей на новый вектор развития и реализацию масштабных проектов&quot;, — прокомментировал председатель совета директоров ПРАЙМа, исполнительный директор медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; Олег Ананьев.Все мнения и суждения топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до конца сентября 2023 года."За короткое время в нашей стране произошел целый ряд экономических и социальных изменений, которые потребовали от российских компаний быстрой адаптации к меняющимся условиям, новым вызовам, а от топ-менеджеров — умения решать порой сложные, нетривиальные задачи, искать новые пути развития бизнеса. Наш проект с АЭИ "Прайм", который уже стал традиционным, призван отразить процессы, происходящие в российской экономике, позволив совместно с деловым сообществом сформировать консолидированную позицию бизнеса и наметить эффективные пути решения по наиболее острым вызовам современности. Проект будет интересен как начинающим, так и опытным управленцам", — рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-каналах Ассоциации менеджеров и ПРАЙМа, где ежедневно выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговая платформа для банков, Информационный терминал и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 125 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 4,5 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 12 млн подписчиков.Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
https://ria.ru/20230703/kino-1881956345.html
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новости агентства, россия, прайм, миа "россия сегодня", риа новости
Новости агентства, Россия, Прайм, МИА "Россия сегодня", РИА Новости

Топ-менеджеры расскажут об актуальных проблемах российского бизнеса

© РИА НовостиБаннер спецпроекта "Вперед — и точка!"
Баннер спецпроекта Вперед — и точка! - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
Баннер спецпроекта "Вперед — и точка!"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Агентство экономической информации "ПРАЙМ" и Ассоциация менеджеров запускают совместный спецпроект "Вперед — и точка!", в рамках которого топ-менеджеры российских и международных компаний поделятся мнениями о первостепенных задачах бизнеса на сегодняшний день. В формате серии блиц-интервью на сайте спецпроекта управленцы расскажут, какие решения они считают наиболее важными в нынешних реалиях, как трансформируется работа с персоналом, а также насколько сегодня применим в разных секторах экономики искусственный интеллект.
Это уже 8-й совместный спецпроект АЭИ "ПРАЙМ" и Ассоциации менеджеров. Их цель — собрать и систематизировать мнения кандидатов на включение в ежегодный рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров" о том, какие трансформационные процессы произошли в разных отраслях за прошедший год, с какими трудностями и вызовами столкнулись управленцы и их компании, и как будет развиваться ситуация в дальнейшем. В каждом проекте находит отражение актуальное положение дел в российском деловом сообществе.
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"Я рад, что наш совместный проект даёт возможность аудитории в одном месте увидеть разные точки зрения ключевых российских менеджеров о ситуации в бизнесе, первостепенных задачах и прогнозах на будущее. Уверен, что мы сможем вдохновить российских предпринимателей на новый вектор развития и реализацию масштабных проектов", — прокомментировал председатель совета директоров ПРАЙМа, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Олег Ананьев.

Все мнения и суждения топ-менеджеров можно прочитать на сайте спецпроекта, который будет обновляться раз в неделю до конца сентября 2023 года.
«
"За короткое время в нашей стране произошел целый ряд экономических и социальных изменений, которые потребовали от российских компаний быстрой адаптации к меняющимся условиям, новым вызовам, а от топ-менеджеров — умения решать порой сложные, нетривиальные задачи, искать новые пути развития бизнеса. Наш проект с АЭИ "Прайм", который уже стал традиционным, призван отразить процессы, происходящие в российской экономике, позволив совместно с деловым сообществом сформировать консолидированную позицию бизнеса и наметить эффективные пути решения по наиболее острым вызовам современности. Проект будет интересен как начинающим, так и опытным управленцам", — рассказал исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев.
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Самые интересные и актуальные цитаты будут также публиковаться в телеграм-каналах Ассоциации менеджеров и ПРАЙМа, где ежедневно выходят сотни оперативных сообщений по теме экономики и финансов.
ПРАЙМ — российское агентство экономической информации, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место по цитируемости среди российских финансовых СМИ. ПРАЙМ также является разработчиком программных продуктов для бизнеса, среди которых Торговая платформа для банков, Информационный терминал и система для проверки контрагентов "БИР-Аналитик", входящая в ТОП-5 решений на рынке.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 125 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 4,5 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 12 млн подписчиков.
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Ассоциация менеджеров — одно из ведущих деловых объединений России. Деятельность Ассоциации менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. Ассоциация менеджеров образована в 1999 году. За годы работы она зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях, по мнению самих представителей профессионального сообщества. Его методология основана на принципе "лучшие выбирают лучших". Участникам рейтинга этого года и лауреатам прошлых лет предстоит оценить успехи коллег в своих функциональных направлениях по таким критериям, как деловая репутация, вклад в развитие компании, а также по ряду специализированных критериев. Решение о том, кто станет лауреатом, принимает деловое сообщество.
РИА Новости традиционно выступает генеральным информационным партнером рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров", а АЭИ "ПРАЙМ" – его стратегическим партнером.
 
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