https://ria.ru/20230725/biryukov-1886113376.html
Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне
Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне - РИА Новости, 25.07.2023
Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне
Более 56 миллионов цветов украсят цветники столицы в этом сезоне, из них около 1,2 миллиона - многолетники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:06
2023-07-25T11:06
2023-07-25T12:45
москва
петр бирюков
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят цветники столицы в этом сезоне, из них около 1,2 миллиона - многолетники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работы по озеленению столицы, приступили к высадке многолетников на клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего - более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности свыше 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Он отметил, что самые красивые моноцветники из многолетников оформят в скверах на Триумфальной площади и Кутузовском проспекте, на территории Парка Победы.
https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков, Москва Сегодня: мегаполис для жизни
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят цветники столицы в этом сезоне, из них около 1,2 миллиона - многолетники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работы по озеленению столицы, приступили к высадке многолетников на клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего - более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности свыше 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Он отметил, что самые красивые моноцветники из многолетников оформят в скверах на Триумфальной площади и Кутузовском проспекте
, на территории Парка Победы.