https://ria.ru/20230725/biryukov-1886113376.html

Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне

Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне - РИА Новости, 25.07.2023

Бирюков: более 56 млн цветов украсят Москву в этом сезоне

Более 56 миллионов цветов украсят цветники столицы в этом сезоне, из них около 1,2 миллиона - многолетники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:06

2023-07-25T11:06

2023-07-25T12:45

москва

петр бирюков

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 56 миллионов цветов украсят цветники столицы в этом сезоне, из них около 1,2 миллиона - многолетники, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства продолжают работы по озеленению столицы, приступили к высадке многолетников на клумбы, расположенные во дворах, парках и скверах, на площадях и набережных, вдоль ключевых магистралей и центральных улиц. Всего - более 140 различных видов цветов, в том числе астильбы, астры, лилейники, хосты, шалфей, пеларгонии, ирисы и рудбекии. Благодаря поэтапной высадке растений городские цветники радуют москвичей и гостей столицы до поздней осени. Всего в этом сезоне Москву будут украшать в общей сложности свыше 56 миллионов цветов, общая площадь клумб составляет 880 тысяч квадратных метров", — приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. Он отметил, что самые красивые моноцветники из многолетников оформят в скверах на Триумфальной площади и Кутузовском проспекте, на территории Парка Победы.

https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков