Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%
© Фото : администрация г.о. ХимкиХимки
© Фото : администрация г.о. Химки
Химки
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
"Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счет реализации инвестиционных проектов мы создали 2,3 тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск еще десяти проектов, а это более 2 тысяч новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Как отмечается в сообщении, жители Химок могут подать заявку на государственные и муниципальные услуги в содействии поиска работы. Для этого необходимо заполнить электронное заявление через портал "Работа в России" на сайте trudvsem.ru или портал госуслуг. На данный момент в городском округе доступно более 2,2 тысячи актуальных вакансий. К примеру, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, мастер по обслуживанию систем водоочистки, учитель, инженер-конструктор и другие. Кроме того, МФЦ осуществляет личный прием граждан и перерегистрацию в качестве безработного. Предприятия в Химках также регулярно проводят ярмарки вакансий.