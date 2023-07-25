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Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25% - РИА Новости, 25.07.2023
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15:53 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886196232.html
Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%
Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25% - РИА Новости, 25.07.2023
Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%
С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T15:53
2023-07-25T15:53
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. "Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счет реализации инвестиционных проектов мы создали 2,3 тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск еще десяти проектов, а это более 2 тысяч новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Как отмечается в сообщении, жители Химок могут подать заявку на государственные и муниципальные услуги в содействии поиска работы. Для этого необходимо заполнить электронное заявление через портал "Работа в России" на сайте trudvsem.ru или портал госуслуг. На данный момент в городском округе доступно более 2,2 тысячи актуальных вакансий. К примеру, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, мастер по обслуживанию систем водоочистки, учитель, инженер-конструктор и другие. Кроме того, МФЦ осуществляет личный прием граждан и перерегистрацию в качестве безработного. Предприятия в Химках также регулярно проводят ярмарки вакансий.
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химки, московская область (подмосковье)
Химки, Московская область (Подмосковье)

Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%

© Фото : администрация г.о. ХимкиХимки
Химки - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : администрация г.о. Химки
Химки
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
"Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счет реализации инвестиционных проектов мы создали 2,3 тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск еще десяти проектов, а это более 2 тысяч новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина.
Как отмечается в сообщении, жители Химок могут подать заявку на государственные и муниципальные услуги в содействии поиска работы. Для этого необходимо заполнить электронное заявление через портал "Работа в России" на сайте trudvsem.ru или портал госуслуг. На данный момент в городском округе доступно более 2,2 тысячи актуальных вакансий. К примеру, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, мастер по обслуживанию систем водоочистки, учитель, инженер-конструктор и другие. Кроме того, МФЦ осуществляет личный прием граждан и перерегистрацию в качестве безработного. Предприятия в Химках также регулярно проводят ярмарки вакансий.
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