https://ria.ru/20230725/bezrabotitsa-1886196232.html

Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%

Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25% - РИА Новости, 25.07.2023

Уровень безработицы в Химках снизился до нового минимума в 0,25%

С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T15:53

2023-07-25T15:53

2023-07-25T15:53

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. С начала года уровень регистрируемой безработицы по отношению к экономически активному населению в Химках снизился с 0,41% до 0,25%, сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки. "Химки в лидерах по уровню безработицы среди округов Подмосковья. Если в начале года этот показатель составлял 0,41%, то за полгода он сократился до 0,25%. Мы активно работаем над созданием дополнительных рабочих мест в округе. По итогам полугодия за счет реализации инвестиционных проектов мы создали 2,3 тысячи новых рабочих мест. В ближайшее время планируем запуск еще десяти проектов, а это более 2 тысяч новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу городского округа Химки Дмитрия Волошина. Как отмечается в сообщении, жители Химок могут подать заявку на государственные и муниципальные услуги в содействии поиска работы. Для этого необходимо заполнить электронное заявление через портал "Работа в России" на сайте trudvsem.ru или портал госуслуг. На данный момент в городском округе доступно более 2,2 тысячи актуальных вакансий. К примеру, менеджер по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, мастер по обслуживанию систем водоочистки, учитель, инженер-конструктор и другие. Кроме того, МФЦ осуществляет личный прием граждан и перерегистрацию в качестве безработного. Предприятия в Химках также регулярно проводят ярмарки вакансий.

https://ria.ru/20230712/investproekty-1883713848.html

химки

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, московская область (подмосковье)