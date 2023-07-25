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Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 25.07.2023
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11:04 25.07.2023 (обновлено: 11:07 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/bezopasnost-1886112622.html
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности - РИА Новости, 25.07.2023
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом в ЮАР борьбу с терроризмом, противодействие "цветным революциям",... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:04
2023-07-25T11:07
иран
в мире
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом в ЮАР борьбу с терроризмом, противодействие "цветным революциям", сообщили журналистам во вторник в аппарате СБ РФ.Встреча Патрушева и Ахмадиана состоялась на полях проходящей в Йоханнесбурге встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС и дружественных объединению государств."На первой после назначения А. Ахмадиана на новую должность встрече обсуждены вопросы продолжения регулярного диалога между советами безопасности двух стран, позволяющего координировать российско-иранское взаимодействие по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности, а также по проблематике борьбы с терроризмом, противодействия "цветным революциям" и расширения торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.
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иран, в мире, николай патрушев, россия, брикс
Иран, В мире, Николай Патрушев, Россия, БРИКС
Патрушев обсудил с иранским коллегой сотрудничество в сфере безопасности

Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом сотрудничество по безопасности

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с иранским коллегой Али Акбаром Ахмадианом в ЮАР борьбу с терроризмом, противодействие "цветным революциям", сообщили журналистам во вторник в аппарате СБ РФ.
Встреча Патрушева и Ахмадиана состоялась на полях проходящей в Йоханнесбурге встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, государств БРИКС и дружественных объединению государств.
"На первой после назначения А. Ахмадиана на новую должность встрече обсуждены вопросы продолжения регулярного диалога между советами безопасности двух стран, позволяющего координировать российско-иранское взаимодействие по широкому кругу вопросов международной и региональной безопасности, а также по проблематике борьбы с терроризмом, противодействия "цветным революциям" и расширения торгово-экономических связей", - говорится в сообщении.
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ИранВ миреНиколай ПатрушевРоссияБРИКС
 
 
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