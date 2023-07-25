https://ria.ru/20230725/belorussiya-1886125828.html

МВД Белоруссии сообщило, что бойцы "Вагнера" уже обучают внутренние войска

МВД Белоруссии сообщило, что бойцы "Вагнера" уже обучают внутренние войска - РИА Новости, 25.07.2023

МВД Белоруссии сообщило, что бойцы "Вагнера" уже обучают внутренние войска

Заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что группа "Вагнер" уже приступила к передаче своего опыта бойцам... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:03

2023-07-25T12:05

в мире

белоруссия

сергей гребенников

мвд белоруссии

чвк "вагнер"

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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Заместитель командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергей Гребенников сообщил, что группа "Вагнер" уже приступила к передаче своего опыта бойцам белорусских внутренних войск и спецподразделений органов внутренних дел в рамках мероприятий тактической и огневой подготовки. Накануне пресс-служба МВД Белоруссии сообщила, что глава ведомства Иван Кубраков встретился с представителями группы "Вагнер", обсудил обучение белорусских спецподразделений ее инструкторами, выработан план сотрудничества. В мероприятии также приняли участие руководители и сотрудники спецподразделений белорусского ведомства. "Прошла встреча министра внутренних дел, командования внутренних войск, командиров спецподразделений с руководством ЧВК "Вагнер". Мы на этой встрече обсудили все вопросы, касающиеся совместной подготовки. Мы уже приступили к этой совместной подготовке, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки. Работаем по направлению применения специалистов в различных сферах: снайперы, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы", - приводит видеокомментарий замкомандующего Sputnik Беларусь.Гребенников отметил, что бойцы "Вагнера" с удовольствием делятся своим боевым опытом. "Есть уникальная возможность перенять тот боевой опыт, который эти бойцы получили. Они готовы поделиться своим боевым опытом… с бойцами наших спецподразделений и других подразделений органов внутренних дел и внутренних войск. И мы уже работаем по подготовке наших бойцов", - заключил он. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что группе "Вагнер" предложили разместиться в бывших "военных городках" в Белоруссии, в частности под Осиповичами. Здесь на территории бывшей воинской части в деревне Цель был разбит палаточный лагерь. Белорусское военное ведомство сообщало в прошлый четверг, что белорусские военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отрабатывали учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. До этого в июле в министерстве информировали, что бойцы "Вагнера" выступили инструкторами на занятиях подразделениями территориальной обороны Белоруссии недалеко от города Осиповичи Могилевской области. Минобороны Белоруссии также заявило, что выработало с группой "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.

https://ria.ru/20230720/spetsnaz-1885269525.html

https://ria.ru/20230722/kompaniya-1885669981.html

https://ria.ru/20230723/vagner-1885783266.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, сергей гребенников, мвд белоруссии, чвк "вагнер"