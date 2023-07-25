https://ria.ru/20230725/aviaudar-1886235171.html

В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ

В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023

В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ

Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:16

2023-07-25T18:16

2023-07-25T18:16

специальная военная операция на украине

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запорожье

владимир рогов

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воздушно-космические силы россии

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 километрах от Орехова", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Минобороны во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

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