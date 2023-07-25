https://ria.ru/20230725/aviaudar-1886235171.html
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ
Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:16
2023-07-25T18:16
2023-07-25T18:16
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запорожская область
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 километрах от Орехова", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Минобороны во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
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В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ
Рогов: ВКС России нанесли массированный авиаудар по резервам ВСУ в Запорожской области