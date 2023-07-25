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В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/aviaudar-1886235171.html
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ - РИА Новости, 25.07.2023
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ
Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:16
2023-07-25T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 километрах от Орехова", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Минобороны во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
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в мире, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области рассказали о массированном авиаударе по резервам ВСУ

Рогов: ВКС России нанесли массированный авиаудар по резервам ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Массированный авиаудар нанесен по резервам украинских войск в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"Наши ВКС нанесли массированный удар по резервам боевиков ВСУ на Запорожье. Корректируемые бомбы ФАБ-250М62 с модулями планирования и коррекции поразили ангар с техникой и боеприпасами ВСУ между Новоандреевкой и Нестерянкой в 7 километрах от Орехова", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Минобороны во вторник сообщило, что группировка ВС РФ "Восток" на южнодонецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 140 военнослужащих противника и 12 единиц техники, включая одну американскую гаубицу M777 и одну британскую самоходную установку FH-70.
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы РФ
 
 
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