"Их не остановить". Запад проигрывает России на еще одном "фронте"
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Санкт-Петербурге 27-28 июля пройдет второй саммит Россия — Африка. Ожидается, что приедут главы Египта, Замбии, Коморских Островов, Конго, Сенегала, Уганды, ЮАР, а также представители еще более 40 стран. О чем пойдет речь — в материале РИА Новости.
Континентальный сдвиг
По данным Financial Times, президент ЮАР Сирил Рамафоса намерен обсудить урегулирование конфликта на Украине. Это уже второй раунд переговоров — первый состоялся 17 июня. Африканцы призывают стороны отказаться от санкционного противостояния, прекратить боевые действия, предоставить друг другу гарантии безопасности, обеспечить доступ к гуманитарной помощи для всех пострадавших и решить вопрос с детьми, которые не могут воссоединиться с семьями.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
Американцы убеждают африканских лидеров не приезжать в Россию. Financial Times сообщает также, что от них требуют осудить выход Кремля из зерновой сделки. Африканцев это действительно беспокоит: в сфере экономики и безопасности они намерены взаимодействовать как с Кремлем, так и с Белым домом.
Группа американских конгрессменов предложила перенести торговый форум AGOA ("Закон о росте и возможностях Африки") из ЮАР в какое-нибудь другое место — якобы из-за военного сотрудничества Претории с Москвой, передает Reuters. При этом ЮАР — крупнейший бенефициар AGOA, в 2022-м она продала в США товаров на три миллиарда долларов.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург на переговоры о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург на переговоры о возможных путях урегулирования ситуации вокруг Украины
Между тем с 2022-го министр иностранных дел Сергей Лавров совершил четыре турне по Черному континенту. Там много общих интересов, в том числе в энергетике и добыче полезных ископаемых. На руку Кремлю и теплые воспоминания африканцев о помощи Советского Союза. Это, очевидно, сказывается на голосованиях в ООН по антироссийским резолюциям — Африка обычно воздерживается от осуждения Москвы.
На Черный континент наведывался и президент Франции Эммануэль Макрон — хотел перехватить инициативу. Однако его встретили прохладно. Например, в алжирском Оране ему скандировали: "Мы у себя дома!" и "Франция пожирает нашу страну".
Прочные связи
Как отметил Владимир Путин, у партнерства с Африкой глубокие корни, межгосударственные отношения во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. "Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнета, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности", — подчеркнул президент в статье, приуроченной к саммиту.
В мире формируются новые экономические и политические центры, которые требуют, чтобы с ними считались, указал российский лидер. На их основе возникнет новый международный порядок — справедливее прежнего. И Африка займет в нем достойное место, окончательно освободившись от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для переговоров о путях урегулирования ситуации вокруг Украины
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с лидерами ряда африканских государств, прибывшими в Санкт-Петербург для переговоров о путях урегулирования ситуации вокруг Украины
В прошлом году торговый оборот России со странами континента достиг почти 18 миллиардов долларов, но потенциал экономического партнерства намного больше. Путин заверил, что российские компании готовы активнее работать с африканцами в области высоких технологий, атомной энергетики, химической промышленности, в добыче полезных ископаемых. Кроме того, несмотря на санкции, Москва не прекращает поставки в Африку зерна. В 2022-м экспорт составил 11,5 миллиона тонн, а к июлю 2023-го — уже почти десять миллионов.
Также Россия помогает воспитывать национальные кадры. Сегодня в стране учится порядка 35 тысяч студентов с Черного континента. Больше шести тысяч — с российскими стипендиями. И Москва готова принять еще больше африканцев.
Как заявил Путин, по итогам саммита в Санкт-Петербурге стороны подпишут весомый пакет соглашений и меморандумов.
Время возможностей
Ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО Виктор Мизин напомнил, что Москва переориентировала внешнюю политику с недружественного коллективного Запада на тех, кто сохранил партнерские отношения. И Африка — важнейший регион. Особенно ЮАР — участник БРИКС.
"Сразу после развала СССР Россия ушла из Африки, бросив вложенные средства и друзей. Но сейчас Москва возвращается, причем не только политически, но и экономически. Это дает результаты: Мали, Эритрея, ЮАР, Алжир и другие не голосуют против нас в ООН в связи с конфликтом на Украине", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц группы БРИКС
Флаги стран — участниц группы БРИКС
По его словам, в дальнейшем роль Африки в мире только усилится, хотя там множество проблем, в том числе из-за колониального прошлого. Россия очень вовремя активизировалась на этом направлении.
"Черный континент хочет заявить о себе как о геополитической силе, с которой нужно считаться. При этом отношения с Евросоюзом переживают не лучший период. У европейцев нет внятной стратегии работы с регионом. Поэтому западные дипломаты пытаются не упрочить позиции, а хотя бы не допустить сближения Африки с Россией", — подчеркивает специалист.
Что же касается самих африканцев, то им выгодно сотрудничать с Москвой, потому что Россия выступает в качестве противовеса влиянию ЕС и США.