https://ria.ru/20230724/zhurnalist-1886030202.html

Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском - РИА Новости, 24.07.2023

Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:52

2023-07-24T18:52

2023-07-24T20:46

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

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россия

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июл —РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. Источник не уточняет, чей беспилотник совершил атаку. "Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник", — говорится в сообщении СМИ. Как отмечается, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска. По последним данным, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Новостной ресурс не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист. Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.

https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр