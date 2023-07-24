Рейтинг@Mail.ru
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 24.07.2023 (обновлено: 20:46 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zhurnalist-1886030202.html
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском - РИА Новости, 24.07.2023
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:52
2023-07-24T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840626_0:143:2922:1787_1920x0_80_0_0_edfce4f430c9baa136e1036c0cf4d3fd.jpg
МОСКВА, 24 июл —РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. Источник не уточняет, чей беспилотник совершил атаку. "Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник", — говорится в сообщении СМИ. Как отмечается, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска. По последним данным, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Новостной ресурс не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист. Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885963257.html
артемовск
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874840626_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_af564279d51a68eb086167b72bc468fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

Американский журналист AFP Коллинз пострадал при атаке беспилотника под Артемовском

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДорога в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Дорога в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дорога в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл —РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство.
Источник не уточняет, чей беспилотник совершил атаку. "Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник", — говорится в сообщении СМИ. Как отмечается, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска.
По последним данным, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Новостной ресурс не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист.
Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Глава ЮНЕСКО осудила убийство военкора РИА Новости Журавлева
Вчера, 14:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала