https://ria.ru/20230724/zhurnalist-1886030202.html
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском - РИА Новости, 24.07.2023
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:52
2023-07-24T18:52
2023-07-24T20:46
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
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МОСКВА, 24 июл —РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство. Источник не уточняет, чей беспилотник совершил атаку. "Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник", — говорится в сообщении СМИ. Как отмечается, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска. По последним данным, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Новостной ресурс не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист. Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине. Там он работал с сентября 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американский журналист пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
Американский журналист AFP Коллинз пострадал при атаке беспилотника под Артемовском
МОСКВА, 24 июл —РИА Новости. Гражданин США, видеожурналист агентства Франс Пресс Дилан Коллинз пострадал при атаке беспилотника в районе Артемовска в ДНР, передает агентство.
Источник не уточняет, чей беспилотник совершил атаку. "Видеожурналист Франс Пресс пострадал в результате атаки беспилотника в понедельник", — говорится в сообщении СМИ. Как отмечается, Коллинз получил множественные осколочные ранения в результате атаки неподалеку от Артемовска.
По последним данным, Коллинза эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Как отмечается, его состояние не представляет угрозы для жизни. Новостной ресурс не уточняет, в какую именно больницу, в какой населенный пункт и кем был эвакуирован журналист.
Агентство Франс Пресс 9 мая сообщало о гибели своего журналиста, 32-летнего Армана Сольдена в районе Артемовска. По утверждению агентства, которое ссылается на своих сотрудников, журналист погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Погибший занимал должность видеокоординатора агентства на Украине
. Там он работал с сентября 2022 года.
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