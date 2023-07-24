https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885959041.html

Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости

Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023

Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости

Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:18

2023-07-24T14:18

2023-07-24T14:29

международная федерация журналистов

происшествия

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

антониу гутерреш

мария захарова

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева."Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении на сайте Федерации журналистов.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.

https://ria.ru/20230724/soboleznovaniya-1885936516.html

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украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

международная федерация журналистов, происшествия, россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, антониу гутерреш, мария захарова, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво