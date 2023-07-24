Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости
Международная федерация журналистов призвала быстро расследовать гибель военкора Журавлева
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
"Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении на сайте Федерации журналистов.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.