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Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023
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14:18 24.07.2023 (обновлено: 14:29 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zhuravlev-1885959041.html
Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости
Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости - РИА Новости, 24.07.2023
Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости
Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:18
2023-07-24T14:29
международная федерация журналистов
происшествия
россия
украина
запорожская область
ростислав журавлев
антониу гутерреш
мария захарова
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева."Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении на сайте Федерации журналистов.Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
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россия
украина
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международная федерация журналистов, происшествия, россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, антониу гутерреш, мария захарова, оон, обстрел группы журналистов в зоне сво
Международная федерация журналистов, Происшествия, Россия, Украина, Запорожская область, Ростислав Журавлев, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН, Обстрел группы журналистов в зоне СВО
Федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора РИА Новости

Международная федерация журналистов призвала быстро расследовать гибель военкора Журавлева

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве
Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фотография и цветы в память о военкоре Ростиславе Журавлеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Международная федерация журналистов призывает провести быстрое расследование гибели военкора РИА Новости Ростислава Журавлева.
"Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева. Мы призываем конфликтующие стороны предоставить журналистам наилучшую возможную защиту, чтобы они могли безопасно выполнять свои обязанности", - говорится в заявлении на сайте Федерации журналистов.
Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
По данным Минобороны России, удар был нанесен кассетными боеприпасами. В офисе генсека ООН Антониу Гутерреша, где ранее заявляли о беспокойстве в связи с началом применения Киевом американских кассетных боеприпасов, выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам Ростислава Журавлева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что виновные в жестокой расправе над журналистом понесут наказание, всю меру ответственности разделят и те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы.
Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Кремле выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева
Вчера, 12:39
 
Международная федерация журналистовПроисшествияРоссияУкраинаЗапорожская областьРостислав ЖуравлевАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООНОбстрел группы журналистов в зоне СВО
 
 
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