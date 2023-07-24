https://ria.ru/20230724/zerno-1885996142.html

"Еще три года". В Китае увидели страшную для Запада деталь в решении Путина

"Еще три года". В Китае увидели страшную для Запада деталь в решении Путина - РИА Новости, 24.07.2023

"Еще три года". В Китае увидели страшную для Запада деталь в решении Путина

Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали решение президента России Владимира Путина прекратить зерновую сделку. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:44

2023-07-24T16:44

2023-07-24T18:20

россия

москва

украина

владимир путин

оон

нато

евросоюз

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуанча" поддержали решение президента России Владимира Путина прекратить зерновую сделку."Я надеюсь, что Россия сохранит свою стратегическую мощь и продолжит бороться с США и другими странами Запада до конца! Еще три года — и они будут истощены", — написал один из комментаторов."Страны НАТО поставляют Украине оружие. Москве нет смысла помогать им и ввозить продовольствие в государства альянса", — поддержал второй."Украина задействовала зерновозы для тайной транспортировки беспилотных лодок и взорвала Крымский мост. Подобный метод использования гуманитарного продовольственного коридора — для нападения на гражданские объекты — отвратителен", — возмутился третий."Я поддерживаю подход Москвы: нельзя допустить, чтобы бандиты продолжали пользоваться гуманитарными коридорами для получения собственной выгоды и причинения вреда всему миру", — высказал мнение еще один читатель."Сделка была нужна американским и европейским компаниям для вывоза и перепродажи украинского зерна с целью получения прибыли, а 70 процентов экспортированной продукции поступило в ЕС и другие богатые страны. Так называемая европейская цивилизация есть не что иное, как история грабежа и кровавой резни", — заключили участники дискуссии.Зерновая сделка, подписанная представителями России, Украины, Турции и ООН, прекратила действие с 18 июля, так как Москва возражала против ее продления. Соглашение определяло алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции по морю, а также предусматривало снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Однако российская часть сделки не выполнялась, и в Москве не раз отмечали, что украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Путин называл это соглашение игрой в одни ворота, поскольку для России ничего не было сделано.

https://ria.ru/20230724/sdelka-1885982888.html

https://ria.ru/20230722/zelenskiy-1885743723.html

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россия, москва, украина, владимир путин, оон, нато, евросоюз, зерновая сделка