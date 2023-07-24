https://ria.ru/20230724/zemletryasenie-1885870022.html
У островов Фиджи произошло землетрясение
У островов Фиджи произошло землетрясение - РИА Новости, 24.07.2023
У островов Фиджи произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано около берегов островного государства Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T06:52
2023-07-24T06:52
2023-07-24T06:59
фиджи
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано около берегов островного государства Фиджи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 2.49 по времени UTC (5.49 мск). Эпицентр располагался в 672 километрах к юго- востоку от столицы Фиджи города Сува. Очаг залегал на глубине 553 километра. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230722/turtsiya-1885632103.html
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фиджи, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), в мире
Фиджи, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), В мире
У островов Фиджи произошло землетрясение
EMSC: на юге от островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,0