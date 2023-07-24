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"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:13 24.07.2023 (обновлено: 21:26 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886052521.html
"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского
"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023
"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского
В Польше заговорили об изменении позиции по Украине после грубого поведения Владимира Зеленского с западными союзниками, написал обозреватель Павел Лисицкий в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:13
2023-07-24T21:26
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
москва
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Польше заговорили об изменении позиции по Украине после грубого поведения Владимира Зеленского с западными союзниками, написал обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.&quot;Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО&quot;, — отметил он.По словам журналиста, в польском обществе началось своего рода отрезвление: в СМИ стали рассуждать на тему возможных переговоров с Россией с закреплением территориальных изменений, а местные военкоры признали огромные потери и мизерные успехи ВСУ, добавил Лисицкий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html
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в мире, польша, украина, москва, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского

Do Rzeczy: в Польше ухудшилось отношение к Украине после критики Зеленского в адрес Запада

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Польше заговорили об изменении позиции по Украине после грубого поведения Владимира Зеленского с западными союзниками, написал обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy.
«

"Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО", — отметил он.

По словам журналиста, в польском обществе началось своего рода отрезвление: в СМИ стали рассуждать на тему возможных переговоров с Россией с закреплением территориальных изменений, а местные военкоры признали огромные потери и мизерные успехи ВСУ, добавил Лисицкий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаМоскваВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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