https://ria.ru/20230724/zelenskiy-1886052521.html

"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского

"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023

"Теперь очевидно". В Польше заметили странное поведение Зеленского

В Польше заговорили об изменении позиции по Украине после грубого поведения Владимира Зеленского с западными союзниками, написал обозреватель Павел Лисицкий в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:13

2023-07-24T21:13

2023-07-24T21:26

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. В Польше заговорили об изменении позиции по Украине после грубого поведения Владимира Зеленского с западными союзниками, написал обозреватель Павел Лисицкий в статье для Do Rzeczy."Зеленский не стеснялся ругать и поучать лидеров, которые, по его мнению, недостаточно сильно поддерживают его страну. Одним словом, президент Украины начал раздражать Запад, и это стало очевидным на саммите НАТО", — отметил он.По словам журналиста, в польском обществе началось своего рода отрезвление: в СМИ стали рассуждать на тему возможных переговоров с Россией с закреплением территориальных изменений, а местные военкоры признали огромные потери и мизерные успехи ВСУ, добавил Лисицкий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230724/odessa-1886036084.html

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в мире, польша, украина, москва, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, россия