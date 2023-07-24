https://ria.ru/20230724/zaveschanie-1885986173.html

Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания

Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:20

2023-07-24T16:20

2023-07-24T16:20

владимир путин

федеральная нотариальная палата

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения через МИД РФ в Федеральную нотариальную палату. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данные сведения вносятся в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариусов.

https://ria.ru/20230724/rubl-1885954838.html

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2023

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владимир путин, федеральная нотариальная палата, общество