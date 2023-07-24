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Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания - РИА Новости, 24.07.2023
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16:20 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/zaveschanie-1885986173.html
Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания
Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:20
2023-07-24T16:20
владимир путин
федеральная нотариальная палата
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения через МИД РФ в Федеральную нотариальную палату. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Данные сведения вносятся в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариусов.
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владимир путин, федеральная нотариальная палата, общество
Владимир Путин, Федеральная нотариальная палата, Общество
Путин подписал закон об уточнении правил тайны завещания

Путин подписал закон о неразглашении сведений о завещании для консульских должностных лиц

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязующий не разглашать сведения о завещании на консульских должностных лиц, которые направляют эти сведения через МИД РФ в Федеральную нотариальную палату.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данные сведения вносятся в реестр нотариальных действий единой информационной системы нотариусов.
Цифровой рубль
Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей
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Владимир ПутинФедеральная нотариальная палатаОбщество
 
 
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