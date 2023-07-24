https://ria.ru/20230724/zarplata-1885977106.html
Новая система начисления зарплаты начала работать в Подмосковье
Новая система начисления зарплаты начала работать в Подмосковье - РИА Новости, 24.07.2023
Новая система начисления зарплаты начала работать в Подмосковье
Министерство экономики и финансов Московской области представило проект по бесшовной интеграции передачи реестра начисления зарплаты. Данная разработка... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:50
2023-07-24T15:50
2023-07-24T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Министерство экономики и финансов Московской области представило проект по бесшовной интеграции передачи реестра начисления зарплаты. Данная разработка исключает использование коррупционных схем, сообщил телеканал "360".Проект представили на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов в Уфе, который организовало казначейство Башкирии. Замминистра Андрей Майоров стал участником панельной дискуссии "Отраслевые, региональные и корпоративные методы противодействия коррупции".Майоров пояснил, что при начислении зарплаты данные обычно заносят в систему "Банк-клиент" вручную. Недобросовестные сотрудники могут поменять цифры в выгруженном файле или провести другие коррупционные манипуляции.Но правительство Московской области вместе с НПО "Криста" и крупнейшими банками создали проект бесшовной интеграции передачи реестра начисления, чтобы предотвратить коррупцию.Данная система не позволяет загружать сведения вручную. В системе проходит подписание, отправка и начисление средств."Подмосковье стало первым и пока единственным регионом, успешно реализовавшим практики бесшовной интеграции. Апробация прошла успешно, именно по такой схеме мы работаем, перечисляя людям зарплату", –рассказал Майоров.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости.
Министерство экономики и финансов Московской области представило проект по бесшовной интеграции передачи реестра начисления зарплаты. Данная разработка исключает использование коррупционных схем, сообщил телеканал "360"
.
Проект представили на Всероссийском антикоррупционном форуме финансово-экономических органов в Уфе, который организовало казначейство Башкирии. Замминистра Андрей Майоров стал участником панельной дискуссии "Отраслевые, региональные и корпоративные методы противодействия коррупции".
Майоров пояснил, что при начислении зарплаты данные обычно заносят в систему "Банк-клиент" вручную. Недобросовестные сотрудники могут поменять цифры в выгруженном файле или провести другие коррупционные манипуляции.
Но правительство Московской области вместе с НПО "Криста" и крупнейшими банками создали проект бесшовной интеграции передачи реестра начисления, чтобы предотвратить коррупцию.
Данная система не позволяет загружать сведения вручную. В системе проходит подписание, отправка и начисление средств.
"Подмосковье стало первым и пока единственным регионом, успешно реализовавшим практики бесшовной интеграции. Апробация прошла успешно, именно по такой схеме мы работаем, перечисляя людям зарплату", –рассказал Майоров.