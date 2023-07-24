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Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах,... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:05
2023-07-24T16:05
2023-07-24T16:05
владимир путин
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общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230721/inoagenty-1885609155.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний об иноагентах
Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за невыполнение норм для иноагентов