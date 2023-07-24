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В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля - РИА Новости, 24.07.2023
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12:54 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885939382.html
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля - РИА Новости, 24.07.2023
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля
Иранская разведка в понедельник задержала членов крупной израильской террористической сети, перевозивших более 40 бомб и готовивших ряд терактов на территории... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:54
2023-07-24T12:54
в мире
иран
израиль
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Иранская разведка в понедельник задержала членов крупной израильской террористической сети, перевозивших более 40 бомб и готовивших ряд терактов на территории республики, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Ирана. "Члены разветвленной израильской террористической сети были задержаны вместе с 43 бомбами", - цитирует агентство Tasnim заявление ведомства. В заявлении также говорится, что штаб-квартиры террористов находятся в Дании и Нидерландах. Утверждается, что они планировали ряд диверсионных террористических актов на территории Ирана накануне наступления священного мусульманского месяца Мухаррама (с него начинается мусульманский лунный календарь, это первый месяц нового года по мусульманскому летоисчислению).
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в мире, иран, израиль, дания
В мире, Иран, Израиль, Дания
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля

Разведка Ирана сообщила о задержании израильских террористов, перевозивших более 40 бомб

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Иранская разведка в понедельник задержала членов крупной израильской террористической сети, перевозивших более 40 бомб и готовивших ряд терактов на территории республики, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Ирана.
"Члены разветвленной израильской террористической сети были задержаны вместе с 43 бомбами", - цитирует агентство Tasnim заявление ведомства.
В заявлении также говорится, что штаб-квартиры террористов находятся в Дании и Нидерландах. Утверждается, что они планировали ряд диверсионных террористических актов на территории Ирана накануне наступления священного мусульманского месяца Мухаррама (с него начинается мусульманский лунный календарь, это первый месяц нового года по мусульманскому летоисчислению).
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