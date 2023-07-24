https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885939382.html
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля - РИА Новости, 24.07.2023
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля
Иранская разведка в понедельник задержала членов крупной израильской террористической сети, перевозивших более 40 бомб и готовивших ряд терактов на территории... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:54
2023-07-24T12:54
2023-07-24T12:54
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израиль
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Иранская разведка в понедельник задержала членов крупной израильской террористической сети, перевозивших более 40 бомб и готовивших ряд терактов на территории республики, говорится в заявлении министерства информации (разведки) Ирана. "Члены разветвленной израильской террористической сети были задержаны вместе с 43 бомбами", - цитирует агентство Tasnim заявление ведомства. В заявлении также говорится, что штаб-квартиры террористов находятся в Дании и Нидерландах. Утверждается, что они планировали ряд диверсионных террористических актов на территории Ирана накануне наступления священного мусульманского месяца Мухаррама (с него начинается мусульманский лунный календарь, это первый месяц нового года по мусульманскому летоисчислению).
https://ria.ru/20230723/koran-1885805708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, дания
В мире, Иран, Израиль, Дания
В Иране сообщили о задержании террористов из Израиля
Разведка Ирана сообщила о задержании израильских террористов, перевозивших более 40 бомб