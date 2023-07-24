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На Украине задержали экс-военкома Одесской области - РИА Новости, 24.07.2023
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11:40 24.07.2023 (обновлено: 12:12 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885917853.html
На Украине задержали экс-военкома Одесской области
На Украине задержали экс-военкома Одесской области - РИА Новости, 24.07.2023
На Украине задержали экс-военкома Одесской области
Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:40
2023-07-24T12:12
в мире
украина
одесская область
киев
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что бывшего военкома Одесской области подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что бывший военком выехал за границу. "В Киеве задержан бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Накануне ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. В мае госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", подозреваемый за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. В ГБР сообщили, что бывший военком пытался скрыться от следствия, менял номера телефонов и автомобилей. "Два дня продолжались активные поиски. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230703/vsu-1881877236.html
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в мире, украина, одесская область, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Одесская область, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали экс-военкома Одесской области

На Украине задержали экс-военкома Одесской области по делу о незаконном обогащении

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции Украины
Сотрудники полиции Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что бывшего военкома Одесской области подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что бывший военком выехал за границу.
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"В Киеве задержан бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Накануне ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора.
В мае госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", подозреваемый за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию.
В ГБР сообщили, что бывший военком пытался скрыться от следствия, менял номера телефонов и автомобилей.
"Два дня продолжались активные поиски. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.
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