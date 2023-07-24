https://ria.ru/20230724/zaderzhanie-1885917853.html

На Украине задержали экс-военкома Одесской области

На Украине задержали экс-военкома Одесской области - РИА Новости, 24.07.2023

На Украине задержали экс-военкома Одесской области

Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:40

2023-07-24T11:40

2023-07-24T12:12

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Подозреваемого в незаконном обогащении бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова задержали в Киеве, сообщили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины. Ранее Владимир Зеленский заявил, что бывшего военкома Одесской области подозревают в злоупотреблении служебным положением, а также в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы. В офисе генпрокурора сообщили, что Борисов будет объявлен в розыск. Ранее украинское издание "Страна.ua" писало, что бывший военком выехал за границу. "В Киеве задержан бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - ред.). Накануне ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы", - говорится в сообщении офиса генпрокурора. В мае госбюро расследований Украины (ГБР) завело дело по статье "злоупотребление служебным положением" против Борисова. По данным издания "Украинская правда", подозреваемый за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов. Зеленский поручил главкому ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить Борисова за коррупцию. В ГБР сообщили, что бывший военком пытался скрыться от следствия, менял номера телефонов и автомобилей. "Два дня продолжались активные поиски. В результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома скрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении ГБР в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230703/vsu-1881877236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, одесская область, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины