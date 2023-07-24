https://ria.ru/20230724/yunistrim-1885974303.html

Три узбекских банка приостановили обслуживание системы "Юнистрим"

Три узбекских банка приостановили обслуживание системы "Юнистрим" - РИА Новости, 24.07.2023

Три узбекских банка приостановили обслуживание системы "Юнистрим"

Три узбекистанских банка - "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Турон-банк" - приостановили обслуживание системы денежных переводов "Юнистрим", говорится в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:29

2023-07-24T15:29

2023-07-24T17:33

узбекистан

сша

юнистрим

канада

тинькофф. кредитные системы

экономика

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ТАШКЕНТ, 24 июл - РИА Новости. Три узбекистанских банка - "Халк-банк", "Ипотека-банк" и "Турон-банк" - приостановили обслуживание системы денежных переводов "Юнистрим", говорится в понедельник в сообщениях кредитных организаций.США и Канада 20 июля ввели санкции против "Тинькофф банка", также под блокирующие санкции США попали Локо-Банк, банк "Солидарность", Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ), "Юнистрим банк" и другие юрлица. После этого "Тинькофф" сообщил, что его карты Union Pay перестанут работать за рубежом 21 июля, порекомендовал клиентам, находящимся за рубежом, снять наличные. При этом банк "Солидарность", несмотря на попадание в санкционный список, продолжает выпускать и обслуживать карты Union Pay в штатном режиме."Ипотека-банк" сообщает ... о том, что международный денежный перевод "Юнистрим" временно приостановлен", - говорится в сообщении в телеграм-канале банка. В пресс-службе банка РИА Новости уточнили, что информация о возобновлении действия системы "Юнистрим" "будет предоставлена дополнительно". "В "Халк-банке" временно приостанавливается работа системы международных денежных переводов "Юнистрим", - указывается в сообщении в телеграм-канале кредитной организации. Пресс-служба узбекского "Капиталбанка" сообщила о приостановке с 25 июля работы сразу с тремя системами денежных переводов -"Юнистрим", Contact и "Золотая Корона". Данное решение принято "в связи с ростом количества сомнительных транзакций, а также транзакций, по своим признакам, не соответствующих переводам в личных целях", указывается в телеграм-канале банка.Пресс-служба узбекского "Турон-банка" также сообщила о временной приостановке работы с системой "Юнистрим" "в связи с проводимыми техническими корректировками".Еще два банка Узбекистана - Капиталбанк и банк "Ипак Йули" - не работают с "Юнистримом" с 2022 года.Армянский банк - Инекобанк - заявил в понедельник о недоступности системы быстрых денежных переводов "Юнистрим"."Уважаемые клиенты, сообщаем вам, что выполнение денежных переводов по системе быстрых денежных переводов Unistream недоступно. Приносим извинения за доставленные неудобства и предлагаем осуществлять денежные переводы с помощью систем Moneygram, Intel Express", - отмечается на сайте Инекобанка.Ранее два армянских банка - Ардшинбанк и Конверс Банк - заявили о прекращении обслуживания системы денежных переводов "Юнистрим". В Казахстане национальный почтовый оператор "Казпочта" с 21 июля приостановил работу с "Юнистрим", переводы этой системы более недоступны и для клиентов казахстанского Freedom bank.

https://ria.ru/20230720/bank-1885374545.html

https://ria.ru/20230720/tinkoff-1885361282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

узбекистан, сша, юнистрим, канада, тинькофф. кредитные системы, экономика