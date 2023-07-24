https://ria.ru/20230724/yakutiya-1885925249.html

Дожди и прохлада стабилизировали ситуацию с пожарами в Якутии

Дожди и прохлада стабилизировали ситуацию с пожарами в Якутии - РИА Новости, 24.07.2023

Дожди и прохлада стабилизировали ситуацию с пожарами в Якутии

Дожди и прохлада стабилизировали ситуацию с пожарами в восточных районах Якутии, огнеборцев, прибывших из других регионов, распределят на более сложные участки, РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:02

2023-07-24T12:02

2023-07-24T12:02

республика саха (якутия)

томпонский район

айсен николаев

природные пожары в россии

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ЯКУТСК, 24 июл - РИА Новости. Дожди и прохлада стабилизировали ситуацию с пожарами в восточных районах Якутии, огнеборцев, прибывших из других регионов, распределят на более сложные участки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава республики Айсен Николаев в понедельник созвал заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. "В связи с прошедшими дождями и прохладной погодой лесопожарная обстановка стабилизируется в восточных районах Якутии. Вместе с тем, жару и отсутствие осадков прогнозируют на западе и юге... Николаев поручил вернуть силы, которые привлекались на тушение пожаров на востоке из западных районов, на места постоянной дислокации, а также перебросить на те территории, где ожидается повышение класса пожарной опасности в лесах, огнеборцев, привлеченных из других регионов", - рассказали в пресс-службе. По словам заместителя начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяны Маршалик, в большинстве районов класс пожарной опасности снизился до первого или второго. При этом в Намском районе и на юге Томпонского района сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс. "Форма циркуляции меняется с точностью до наоборот. Мы имели теплую, даже жаркую воздушную массу на востоке республики и довольно прохладную с дождями на западе. Ситуация полярно поменялась. На запад территории выходит очень жаркая воздушная масса. Она вышла с Монголии. Уже вчера температура воздуха по западным районам, вплоть до Оленекского, достигла 30-34 градусов. Далее это тепло будет распространяться на центр республики и юг", - проинформировала она. Ранее сообщалось о том, что крупный ландшафтный пожар, угрожавший селу Соболох, ликвидировали в Якутии, огонь потушен на площади 663 гектара.По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории республики зарегистрировано 452 лесных пожара на землях лесного фонда на общей площади один миллион гектаров, а также два пожара на землях особо охраняемых природных территорий на площади 15,3 гектара. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1192 лесных пожара на площади 2,8 миллиона гектаров, а также 16 лесных пожаров на землях особо охраняемых территорий на площади 30,3 тысячи гектаров.Большинство пожаров зафиксированы на труднодоступных и удаленных территория, преимущественно в горной местности. За последние два года активно охраняемая зона была увеличена с 37 миллионов до 71 миллиона гектаров. Эти земли переведены из так называемых зон контроля, которые планируют сокращать и в последующие годы. Всего площадь лесного фонда Якутии составляет 254 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20230608/yakutiya-1876905371.html

https://ria.ru/20230714/aeroport-1884235214.html

томпонский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

томпонский район, айсен николаев, природные пожары в россии