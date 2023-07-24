В трюме следовавшего из Турции в Россию судна нашли следы взрывчатки
ФСБ обнаружила следы взрывчатки в трюме следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону сухогруза
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На борту сухогруза, который шел из Турции в Россию через Керченский пролив, выявили следы взрывчатки, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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"Двадцать второго июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила", — говорится в релизе.
Кроме того, специалисты нашли признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.
В ведомстве напомнили, что в целях безопасности проверяют суда, направляющиеся в Азовское море через Керченский пролив. По информации спецслужбы, в конце мая сухогруз, о котором идет речь, стоял в украинском порту Килия. А в июле в турецком порту Тузла полностью сменилась судовая команда, состоявшая из 12 граждан Украины, кроме того, само судно поменяло название.
"Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины", — подчеркнули в ЦОС.
В результате сухогрузу запретили проход под Крымским мостом.
После теракта, устроенного киевским режимом на Крымском мосту в ночь на 17 июля, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки, позволяющей вывозить зерно из украинских портов на Черном море. Это означало, что Москва отзывает гарантии безопасности судоходства и сворачивает морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря.
Позже в Минобороны предупредили, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, а страны, под флагами которых они идут, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева.