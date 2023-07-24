https://ria.ru/20230724/vzryv-1886033499.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:12
2023-07-24T19:12
2023-07-24T19:14
в мире
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
одесская область
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
сумская область
украина
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_051934f1126a9df8a84bc2c76372fb63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, одесская область, вооруженные силы рф
В мире, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Страна.ua: в Сумской области прогремели взрывы