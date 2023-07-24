https://ria.ru/20230724/vzryv-1886033499.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:12

2023-07-24T19:12

2023-07-24T19:14

в мире

специальная военная операция на украине

сумская область

украина

одесская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/15/997321569_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3b405667de8a04fc6eac052a46e0ee49.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

сумская область

украина

одесская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, украина, одесская область, вооруженные силы рф