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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 24.07.2023 (обновлено: 19:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vzryv-1886033499.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области
Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:12
2023-07-24T19:14
в мире
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua"."Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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сумская область
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в мире, сумская область, украина, одесская область, вооруженные силы рф
В мире, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Страна.ua: в Сумской области прогремели взрывы

© Flickr / proteussГород Сумы
Город Сумы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Flickr / proteuss
Город Сумы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Сумской области на Украине, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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