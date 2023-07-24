https://ria.ru/20230724/vybory-1885979378.html

Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования

Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования - РИА Новости, 24.07.2023

Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования

Избирательным правом должны обладать люди зрелого возраста, снижать возрастной ценз для возможности голосования с 16 лет преждевременно, заявила глава... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:59

2023-07-24T15:59

2023-07-24T15:59

общество

элла памфилова

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/92/1563669204_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cbdc043ba83e31ced11ba1555339ce80.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Избирательным правом должны обладать люди зрелого возраста, снижать возрастной ценз для возможности голосования с 16 лет преждевременно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние – это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни", - сказала Памфилова на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который проходит в Самарской области. По её мнению, тема снижения ценза с 18 до 16 лет для участия в избирательном процессе - это вопрос дискуссионный. "На мой взгляд, избиратель – это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта… По мере зрелости, самодостаточности граждан со временем, может быть, надо будет рассматривать этот вопрос. На мой взгляд, сейчас это преждевременно", - уточнила она.

https://ria.ru/20230714/vybory-1884162641.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, элла памфилова, цик рф