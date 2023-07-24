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Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования - РИА Новости, 24.07.2023
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15:59 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vybory-1885979378.html
Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования
Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования - РИА Новости, 24.07.2023
Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования
Избирательным правом должны обладать люди зрелого возраста, снижать возрастной ценз для возможности голосования с 16 лет преждевременно, заявила глава... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:59
2023-07-24T15:59
общество
элла памфилова
цик рф
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Избирательным правом должны обладать люди зрелого возраста, снижать возрастной ценз для возможности голосования с 16 лет преждевременно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние – это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни", - сказала Памфилова на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который проходит в Самарской области. По её мнению, тема снижения ценза с 18 до 16 лет для участия в избирательном процессе - это вопрос дискуссионный. "На мой взгляд, избиратель – это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта… По мере зрелости, самодостаточности граждан со временем, может быть, надо будет рассматривать этот вопрос. На мой взгляд, сейчас это преждевременно", - уточнила она.
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общество, элла памфилова, цик рф
Общество, Элла Памфилова, ЦИК РФ
Памфилова выступила против снижения возрастного ценза для голосования

Памфилова назвала снижение возрастного ценза для голосования до 16 лет преждевременным

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Избирательным правом должны обладать люди зрелого возраста, снижать возрастной ценз для возможности голосования с 16 лет преждевременно, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Мне представляется, что люди, которые идут голосовать, должны быть достаточно зрелыми. Шестнадцатилетние – это всего лишь школьники. Они живут в достаточно тепличных условиях. Они еще не научились работать, не знают многих аспектов жизни", - сказала Памфилова на молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга", который проходит в Самарской области.
По её мнению, тема снижения ценза с 18 до 16 лет для участия в избирательном процессе - это вопрос дискуссионный.
"На мой взгляд, избиратель – это человек, который может анализировать, сравнивать, исходя из своего жизненного опыта… По мере зрелости, самодостаточности граждан со временем, может быть, надо будет рассматривать этот вопрос. На мой взгляд, сейчас это преждевременно", - уточнила она.
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