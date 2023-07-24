https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html

Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023

Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:57

2023-07-24T14:57

2023-07-24T20:28

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ, пишет журнал Military Watch."За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях", — говорится в статье.Как пояснил автор материала, киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных призывников, поэтому продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет максимум четыре часа. По его словам, речь идет не только об украинских солдатах, но и о западных наемниках, воющих в рядах ВСУ.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины