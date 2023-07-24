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Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:57 24.07.2023 (обновлено: 20:28 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html
Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ
Попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:57
2023-07-24T20:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ, пишет журнал Military Watch."За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях", — говорится в статье.Как пояснил автор материала, киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных призывников, поэтому продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет максимум четыре часа. По его словам, речь идет не только об украинских солдатах, но и о западных наемниках, воющих в рядах ВСУ.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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в мире, россия, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Вооруженные силы Украины
Всего за четыре часа. В США сообщили шокирующую правду о маневре ВСУ

Military Watch: срок жизни солдат ВСУ на некоторых участках фронта составляет четыре часа

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Попытки украинской армии прорвать российскую линию обороны приводят к колоссальным потерям ВСУ, пишет журнал Military Watch.
«
"За второй месяц крупных наступлений на российские позиции украинские военные понесли значительные потери на нескольких направлениях", — говорится в статье.
Как пояснил автор материала, киевский режим перебрасывает на передовую едва обученных призывников, поэтому продолжительность жизни на некоторых участках фронта составляет максимум четыре часа.
По его словам, речь идет не только об украинских солдатах, но и о западных наемниках, воющих в рядах ВСУ.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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