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Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:28
2023-07-24T11:28
2023-07-24T11:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Только что обсудил ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения - на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях. За прошедшие сутки противник совершил 57 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области", — написал Балицкий в своем телеграм-канале. При этом активных действий со стороны ВСУ не фиксируется, отметил он. "По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери", - рассказал врио губернатора.
https://ria.ru/20230720/front-1885235178.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий: ВСУ снизили активность на Запорожском направлении, но подвозят резервы