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Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vsu-1885915156.html
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении
Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:28
2023-07-24T11:28
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Только что обсудил ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения - на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях. За прошедшие сутки противник совершил 57 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области", — написал Балицкий в своем телеграм-канале. При этом активных действий со стороны ВСУ не фиксируется, отметил он. "По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери", - рассказал врио губернатора.
https://ria.ru/20230720/front-1885235178.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий: ВСУ снизили активность на Запорожском направлении, но подвозят резервы

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Только что обсудил ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения - на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях. За прошедшие сутки противник совершил 57 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области", — написал Балицкий в своем телеграм-канале.
При этом активных действий со стороны ВСУ не фиксируется, отметил он.
"По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери", - рассказал врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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