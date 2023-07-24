https://ria.ru/20230724/vsu-1885915156.html

Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении

Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.07.2023

Балицкий заявил о пополнении резервов ВСУ на Запорожском направлении

Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:28

2023-07-24T11:28

2023-07-24T11:28

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска не предпринимают активных действий на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но подвозят новые резервы взамен утерянных, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Только что обсудил ситуацию на запорожском направлении линии боевого соприкосновения - на Пологовско-Ореховском и Времевском направлениях. За прошедшие сутки противник совершил 57 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области", — написал Балицкий в своем телеграм-канале. При этом активных действий со стороны ВСУ не фиксируется, отметил он. "По оценкам нашего командования, противник активных действий не предпринимает, однако мы видим, что их командование активно осуществляет подвоз личного состава на позиции, восполняет потери", - рассказал врио губернатора.

https://ria.ru/20230720/front-1885235178.html

запорожская область

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Екатерина Зайцева

запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность