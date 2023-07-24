https://ria.ru/20230724/vsu-1885910389.html
Сальдо счел попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бесперспективными
Сальдо счел попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бесперспективными - РИА Новости, 24.07.2023
Сальдо счел попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бесперспективными
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:03
2023-07-24T11:03
2023-07-24T11:29
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
россия
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста. Ранее Сальдо заявил, что больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста. "С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста — это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку", - написал Сальдо. По его словам, российское военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника "своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении". При этом, отметил Сальдо, украинское командование под давлением "западных кукловодов", без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них "конвейер смерти". Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230719/gsm-1885020129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсонская область , россия, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо счел попытки ВСУ закрепиться у Антоновского моста бесперспективными
Сальдо назвал дачи в районе Антоновского моста бесперспективным местом для ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале
назвал бесперспективными попытки украинских войск закрепиться у Антоновского моста.
Ранее Сальдо заявил, что больше всего противник в июле на херсонском направлении "положил" своих людей в попытках форсировать Днепр как в районе Кинбурнской косы, так и в районе Антоновского моста.
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"С военной точки зрения, дачи в районе Антоновского моста — это бесперспективное место. Крошечный простреливаемый пятачок, превращенный в кровавую мясорубку", - написал Сальдо. По его словам, российское военное командование, сберегая жизни своих бойцов, приняло осознанное решение устроить для противника "своеобразный маленький Бахмут, где перемалываются силы киевского режима на херсонском направлении".
При этом, отметил Сальдо, украинское командование под давлением "западных кукловодов", без жалости бросает на убой новые и новые группы, организовав для них "конвейер смерти".
Херсонская область стала субъектом России
по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон
, остается под Украиной
.
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