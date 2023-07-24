https://ria.ru/20230724/vospitanie-1886004986.html

Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы

Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы - РИА Новости, 24.07.2023

Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы

Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин убежден, что возвращение принципов трудового воспитания школьников обязательно принесет положительные... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:13

2023-07-24T17:13

2023-07-24T17:13

тамбовская область

тамбовская областная дума

игорь матушкин

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин убежден, что возвращение принципов трудового воспитания школьников обязательно принесет положительные плоды, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Ранее Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ. Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. "Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством", - сказал Матушкин. Он добавил, что коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. По его мнению, совместная деятельность для детей представляет интерес. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется. "Результаты своего труда приятно видеть каждому: вымытые парты, прополотые грядки, выращенные цветы на пришкольных участках и т.д. Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни", - сказал спикер регионального парламента. Он признался, что в студенческие годы сам работал в стройотрядах. Это была хорошая школа жизни, которая дала много полезных практических знаний и навыков в строительстве. "Многое научился делать, даже на бульдозере работать. Мы строили дома, сельхозобъекты. Приятно видеть, что до сих пор служат людям те здания, в строительстве которых мы, бойцы стройотрядов, принимали участие в 70-х годах прошлого века. Работали мы дружно, на совесть, осознавая ответственность за качество своего труда, а закладывалось это понимание с детства не только в семье, но и в школе", - заключил Матушкин.

https://ria.ru/20230711/remont-1883620542.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбовская областная дума, игорь матушкин