https://ria.ru/20230724/vospitanie-1886004986.html
Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы
Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы - РИА Новости, 24.07.2023
Глава Тамбовской облдумы оценил возвращение трудового воспитания в школы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин убежден, что возвращение принципов трудового воспитания школьников обязательно принесет положительные... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:13
2023-07-24T17:13
2023-07-24T17:13
тамбовская область
тамбовская областная дума
игорь матушкин
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин убежден, что возвращение принципов трудового воспитания школьников обязательно принесет положительные плоды, сообщает пресс-служба регионального заксобрания. Ранее Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ. Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. "Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством", - сказал Матушкин. Он добавил, что коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. По его мнению, совместная деятельность для детей представляет интерес. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется. "Результаты своего труда приятно видеть каждому: вымытые парты, прополотые грядки, выращенные цветы на пришкольных участках и т.д. Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни", - сказал спикер регионального парламента. Он признался, что в студенческие годы сам работал в стройотрядах. Это была хорошая школа жизни, которая дала много полезных практических знаний и навыков в строительстве. "Многое научился делать, даже на бульдозере работать. Мы строили дома, сельхозобъекты. Приятно видеть, что до сих пор служат людям те здания, в строительстве которых мы, бойцы стройотрядов, принимали участие в 70-х годах прошлого века. Работали мы дружно, на совесть, осознавая ответственность за качество своего труда, а закладывалось это понимание с детства не только в семье, но и в школе", - заключил Матушкин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбовская областная дума, игорь матушкин
Тамбовская область, Тамбовская областная Дума, Игорь Матушкин
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин убежден, что возвращение принципов трудового воспитания школьников обязательно принесет положительные плоды, сообщает пресс-служба регионального заксобрания.
Ранее Госдума
приняла поправки к закону "Об образовании", вводящие принципы трудового воспитания школьников, возвращающие серебряные медали и устанавливающие новое название предмета ОБЖ. Закон расширяет понятие "воспитание" и содержит указание, что это деятельность, направленная в том числе на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Так, ученики будут обязаны участвовать в общественно полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
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"Важно понимать, что закон о трудовом воспитании принят для того, чтобы ребята, выходя во взрослую жизнь, имели навыки бытового самообслуживания, а также осознавали свою причастность к поддержанию порядка там, где они живут, учатся, занимаются спортом, творчеством", - сказал Матушкин.
Он добавил, что коллективный труд сплачивает, объединяет ребят. По его мнению, совместная деятельность для детей представляет интерес. Дети тянутся друг за другом, учатся друг у друга. Если кто-то что-то не умеет делать, то, глядя на более умелых сверстников, научится, подтянется.
«
"Результаты своего труда приятно видеть каждому: вымытые парты, прополотые грядки, выращенные цветы на пришкольных участках и т.д. Да и отношение к тому, что сделано своими руками, как правило, более бережное. Раньше никогда общественно полезный труд не был в тягость ученикам, он воспринимался не как нагрузка, а как неотъемлемая часть школьной жизни", - сказал спикер регионального парламента.
Он признался, что в студенческие годы сам работал в стройотрядах. Это была хорошая школа жизни, которая дала много полезных практических знаний и навыков в строительстве.
"Многое научился делать, даже на бульдозере работать. Мы строили дома, сельхозобъекты. Приятно видеть, что до сих пор служат людям те здания, в строительстве которых мы, бойцы стройотрядов, принимали участие в 70-х годах прошлого века. Работали мы дружно, на совесть, осознавая ответственность за качество своего труда, а закладывалось это понимание с детства не только в семье, но и в школе", - заключил Матушкин.