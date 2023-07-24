https://ria.ru/20230724/vospitanie-1885988957.html

Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников

Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 24.07.2023

Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников

Сенаторы на заседании в пятницу обсудят закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:27

2023-07-24T16:27

2023-07-24T16:27

общество

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу обсудят закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.

https://ria.ru/20230721/vospitanie-1885599002.html

https://sn.ria.ru/20230322/profminimum-1859732586.html

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общество