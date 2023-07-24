https://ria.ru/20230724/vospitanie-1885988957.html
Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников
Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников - РИА Новости, 24.07.2023
Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников
Сенаторы на заседании в пятницу обсудят закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:27
2023-07-24T16:27
2023-07-24T16:27
общество
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу обсудят закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины". Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей. Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины". Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам. Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
https://ria.ru/20230721/vospitanie-1885599002.html
https://sn.ria.ru/20230322/profminimum-1859732586.html
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общество
Совет Федерации обсудит закон о трудовом воспитании школьников
Совфед на заседании в пятницу обсудит закон об общественно-полезном труде для школьников
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу обсудят закон о общественно-полезном труде для школьников, кроме того, закон предполагает возвращение серебряных медалей в школы и переименование предмета "ОБЖ" в "Основы безопасности и защиты Родины".
Закон корректирует понятие "воспитание", дополнив его составляющей, направленной на формирование у обучающихся трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам.
Кравцов: многие отзывы о трудовом воспитании школьников положительные
Также дополняются принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования единством обучения и воспитания. Новеллы относятся к обязанностям обучающихся участвовать в общественно - полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом возрастных и психофизических особенностей.
Закон также изменяет название предмета "ОБЖ" на "Основы безопасности и защиты Родины".
Кроме того, закон возвращает серебряные медали "За особые успехи в учении" II степени по окончанию школы при наличии итоговых оценок успеваемости "отлично" и не более двух итоговых оценок успеваемости "хорошо" по всем учебным предметам.
Также закон закрепляет полномочия Минпросвещения по разработке мероприятий по профессиональной ориентации школьников.
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