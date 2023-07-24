https://ria.ru/20230724/volontery-1885969864.html

Более ста волонтеров участвовали в учениях по спасению людей в Татарстане

Более ста волонтеров участвовали в учениях по спасению людей в Татарстане - РИА Новости, 24.07.2023

Более ста волонтеров участвовали в учениях по спасению людей в Татарстане

Более 100 волонтеров из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приняли участие в учениях спасателей МЧС России и волонтеров... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:04

2023-07-24T15:04

2023-07-24T15:04

республика татарстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-кавказский федеральный округ

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КАЗАНЬ, 24 июл – РИА Новости. Более 100 волонтеров из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов приняли участие в учениях спасателей МЧС России и волонтеров Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, которые прошли в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по республике. "С 20 по 24 июля в Татарстане проходили масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан. Более сотни волонтеров из Приволжского, Уральского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов России встретились, чтобы отточить знания и навыки, которые необходимы в работе со спасателями при поиске пропавших в природной среде", - говорится в сообщении. Программа мероприятий была построена таким образом, что навыки в проведении поисково-спасательных операций при поддержке опытных инструкторов приобретали не только опытные волонтеры, но и начинающие добровольцы. "Волонтеры – это одна из составляющих, которая оказывает колоссальную помощь при поиске пострадавших в природной среде. Ведь, как правило, поиски проходят на больших территориях, в малоизвестной местности, мало информации, в какую сторону мог уйти человек, и чем больше добровольцев – тем лучше… Они должны быть обучены оказанию первой помощи и обязательно пройти тактико-специальную подготовку, включая картографию и работу со специальными радиоустройствами", - отметил начальник Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России Игорь Кацюруба. В заключительный день учений, после двухдневных теоретических занятий волонтеры применяли полученные знания на практике. Комплексная подготовка, новые подходы и передовые практики поиска и спасения людей позволили успешно справиться с задачей: четверо "пострадавших" были найдены в короткие сроки, с помощью спасателей МЧС России транспортированы из лесного массива и переданы медикам. По словам руководителя департамента по взаимодействию с регионами Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа, налаживание взаимодействия волонтеров с государственными органами, участвующими в поисках пропавших людей, и отработка полученных знаний в природной среде под руководством сотрудников МЧС позволяют выделить основные точки соприкосновения и повысить эффективность поисково-спасательных работ. В 2023 году Татарстан стал четвертым регионом проведения масштабных учений волонтеров Национального центра. Ранее подобные учения прошли в Хабаровском, Красноярском краях и Калининградской области. Финалом станет итоговый слет добровольцев в Краснодарском крае 15-21 августа. Всего в этом году обучение под руководством опытных инструкторов МЧС России пройдут более 500 волонтеров со всей России.

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-кавказский федеральный округ