Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, часто ли они обгорают на солнце. Варианты ответа были: да, но SPF не пользуюсь; да, даже с SPF; нет, помогает SPF; нет, не обгораю и не пользуюсь SPF; я не нахожусь на солнце долго.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не обгорают, потому что не находятся на солнце долго. Так проголосовали почти 33% пользователей.
Примерно 24% опрошенных не пользуются SPF и при этом не обгорают на солнце. Около 14% пользователей ответили, что от солнечных ожогов им помогает SPF, а 12% — что не помогает .
Также 12% пользователей признались, что обгорают, но все равно не пользуются SPF.
В комментариях пользователи поделились своими советами, как не обгореть на солнце. Например, можно загорать по таймеру, постепенно повышая время.
Ранее МЧС разместило памятку "Правила безопасного загара". В ней было сказано, что оптимальное время для загара, чтобы не обгорела кожа — три часа в утреннее время, начиная с 08.00, и во второй половине дня после 16.00.
Примерно 24% опрошенных не пользуются SPF и при этом не обгорают на солнце. Около 14% пользователей ответили, что от солнечных ожогов им помогает SPF, а 12% — что не помогает .
Также 12% пользователей признались, что обгорают, но все равно не пользуются SPF.
В комментариях пользователи поделились своими советами, как не обгореть на солнце. Например, можно загорать по таймеру, постепенно повышая время.
Ранее МЧС разместило памятку "Правила безопасного загара". В ней было сказано, что оптимальное время для загара, чтобы не обгорела кожа — три часа в утреннее время, начиная с 08.00, и во второй половине дня после 16.00.