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Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце - РИА Новости, 24.07.2023
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10:55 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/vkontakte-1885908138.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце
Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце - РИА Новости, 24.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:55
2023-07-24T10:55
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, часто ли они обгорают на солнце. Варианты ответа были: да, но SPF не пользуюсь; да, даже с SPF; нет, помогает SPF; нет, не обгораю и не пользуюсь SPF; я не нахожусь на солнце долго.В итоге большинство подписчиков ответило, что они не обгорают, потому что не находятся на солнце долго. Так проголосовали почти 33% пользователей.Примерно 24% опрошенных не пользуются SPF и при этом не обгорают на солнце. Около 14% пользователей ответили, что от солнечных ожогов им помогает SPF, а 12% — что не помогает .Также 12% пользователей признались, что обгорают, но все равно не пользуются SPF.В комментариях пользователи поделились своими советами, как не обгореть на солнце. Например, можно загорать по таймеру, постепенно повышая время.Ранее МЧС разместило памятку "Правила безопасного загара". В ней было сказано, что оптимальное время для загара, чтобы не обгорела кожа — три часа в утреннее время, начиная с 08.00, и во второй половине дня после 16.00.
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Пользователи ВКонтакте рассказали, часто ли они обгорают на солнце

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве
Отдыхающие на территории пляжного коплекса в Строгинском затоне в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, часто ли они обгорают на солнце. Варианты ответа были: да, но SPF не пользуюсь; да, даже с SPF; нет, помогает SPF; нет, не обгораю и не пользуюсь SPF; я не нахожусь на солнце долго.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они не обгорают, потому что не находятся на солнце долго. Так проголосовали почти 33% пользователей.
Примерно 24% опрошенных не пользуются SPF и при этом не обгорают на солнце. Около 14% пользователей ответили, что от солнечных ожогов им помогает SPF, а 12% — что не помогает .
Также 12% пользователей признались, что обгорают, но все равно не пользуются SPF.

В комментариях пользователи поделились своими советами, как не обгореть на солнце. Например, можно загорать по таймеру, постепенно повышая время.

Ранее МЧС разместило памятку "Правила безопасного загара". В ней было сказано, что оптимальное время для загара, чтобы не обгорела кожа — три часа в утреннее время, начиная с 08.00, и во второй половине дня после 16.00.
 
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