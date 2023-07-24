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Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран - РИА Новости, 24.07.2023
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17:46 24.07.2023 (обновлено: 18:25 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/vklad-1886016633.html
Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран
Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран - РИА Новости, 24.07.2023
Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран
Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и мире, заявил в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:46
2023-07-24T18:25
китай
россия
николай патрушев
брикс
шос
ван и (политик)
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и мире, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге."(Россия и Китай - ред.) противостоят менталитету холодной войны, усугубляющему региональную и международную напряженность, вносят важный вклад в защиту законных прав и интересов России, Китая и развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что Россия готова укреплять стратегическое взаимодействие с Китаем, расширять практическое сотрудничество, углублять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС, а также привносить больше стабилизирующей силы в неспокойный мир.Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html
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китай, россия, николай патрушев, брикс, шос, ван и (политик)
Китай, Россия, Николай Патрушев, БРИКС, ШОС, Ван И (политик)
Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран

Патрушев: Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и мире, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге.
«
"(Россия и Китай - ред.) противостоят менталитету холодной войны, усугубляющему региональную и международную напряженность, вносят важный вклад в защиту законных прав и интересов России, Китая и развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что Россия готова укреплять стратегическое взаимодействие с Китаем, расширять практическое сотрудничество, углублять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС, а также привносить больше стабилизирующей силы в неспокойный мир.
Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Отношения России и Китая выше военных союзов, заявили в МИД КНР
12 июля, 10:22
 
КитайРоссияНиколай ПатрушевБРИКСШОСВан И (политик)
 
 
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