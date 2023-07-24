https://ria.ru/20230724/vklad-1886016633.html

Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран

Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев рассказал о вкладе России и КНР в защиту прав развивающихся стран

Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и мире, заявил в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:46

2023-07-24T17:46

2023-07-24T18:25

китай

россия

николай патрушев

брикс

шос

ван и (политик)

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Россия и Китай вносят важный вклад в защиту прав и интересов развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и мире, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с главой Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в южноафриканском Йоханнесбурге."(Россия и Китай - ред.) противостоят менталитету холодной войны, усугубляющему региональную и международную напряженность, вносят важный вклад в защиту законных прав и интересов России, Китая и развивающихся стран, а также в поддержание мира и стабильности в регионе и во всем мире", - заявил Патрушев, слова которого приводит МИД КНР.Он подчеркнул, что Россия готова укреплять стратегическое взаимодействие с Китаем, расширять практическое сотрудничество, углублять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС и ШОС, а также привносить больше стабилизирующей силы в неспокойный мир.Патрушев и Ван И встретились в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230712/kitay-1883674170.html

китай

россия

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китай, россия, николай патрушев, брикс, шос, ван и (политик)