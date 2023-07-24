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На железной дороге в Приамурье произошла утечка опасного вещества
На железной дороге в Приамурье произошла утечка опасного вещества - РИА Новости, 24.07.2023
На железной дороге в Приамурье произошла утечка опасного вещества
На станции Талдан в Приамурье произошла утечка токсичного вещества этилмеркаптана из грузового вагона, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:59
2023-07-24T17:59
2023-07-24T19:32
происшествия
хабаровск
иркутск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июл — РИА Новости. На станции Талдан в Приамурье произошла утечка токсичного вещества этилмеркаптана из грузового вагона, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале."Сковородинской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при перевозке опасных грузов", — говорится в публикации.Течь обнаружили в понедельник при осмотре грузового поезда, следующего по маршруту Хабаровск — Иркутск на Забайкальской железной дороге. Вагон оцепили для устранения неисправности. Специалисты установят причины произошедшего.Этантиол (этилмеркаптан, одорант) — это бесцветная жидкость с сильным запахом, напоминающим запах тухлых яиц. Люди могут чувствовать его при концентрации одна часть на 50 миллионов частей воздуха. Особо токсичен, числится в списке сильнодействующих ядовитых веществ, относится к грузам II класса опасности.
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происшествия, хабаровск, иркутск
Происшествия, Хабаровск, Иркутск
На железной дороге в Приамурье произошла утечка опасного вещества
На станции Талдан в Приамурье произошла утечка опасного вещества из грузового вагона