https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html

Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ

Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2023

Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе, написал обозреватель... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:05

2023-07-24T18:05

2023-07-24T19:27

черное море

украина

россия

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе, написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE."Главным препятствием для отправки украинского продовольствия через Черное море является сам Киев. <…> В то время как именно российский флот устраняет эти угрозы", — отметил он.По словам журналиста, серьезную опасность для поставок представляют собой мины, размещенные украинской армией в Черном море."В этих условиях мы не можем говорить ни об обеспечении безопасности, ни о поставках украинского зерна по этому маршруту", — добавил автор.Как напомнил Алтыпармак, российский лидер Владимир Путина предупреждал, что Москва выйдет из сделки, если экспорт ее зерна и удобрений на мировые рынки не будет выведен из-под санкций.Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Необходимо вновь рассмотреть требования Кремля и восстановить коридор безопасности, иначе украинское зерно останется заблокировано в портах, а напряженность в Черном море еще больше усилится, подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html

https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html

черное море

украина

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черное море, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, зерновая сделка