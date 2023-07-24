https://ria.ru/20230724/ukraina-1886023442.html
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ - РИА Новости, 24.07.2023
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе, написал обозреватель... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:05
2023-07-24T18:05
2023-07-24T19:27
черное море
украина
россия
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
зерновая сделка
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе, написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE."Главным препятствием для отправки украинского продовольствия через Черное море является сам Киев. <…> В то время как именно российский флот устраняет эти угрозы", — отметил он.По словам журналиста, серьезную опасность для поставок представляют собой мины, размещенные украинской армией в Черном море."В этих условиях мы не можем говорить ни об обеспечении безопасности, ни о поставках украинского зерна по этому маршруту", — добавил автор.Как напомнил Алтыпармак, российский лидер Владимир Путина предупреждал, что Москва выйдет из сделки, если экспорт ее зерна и удобрений на мировые рынки не будет выведен из-под санкций.Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.Необходимо вновь рассмотреть требования Кремля и восстановить коридор безопасности, иначе украинское зерно останется заблокировано в портах, а напряженность в Черном море еще больше усилится, подытожил он.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230721/sdelka-1885620702.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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черное море, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, зерновая сделка
Черное море, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Зерновая сделка
Путин предупреждал. Планы Украины на Черное море зашли в тупик, пишут СМИ
dikGAZETE: Украина не сможет поставлять зерно через Черное море из-за созданных ВСУ угроз
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский не сможет поставлять зерно через Черное море без участия России из-за созданных ВСУ угроз в регионе, написал обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE
.
«
"Главным препятствием для отправки украинского продовольствия через Черное море является сам Киев. <…> В то время как именно российский флот устраняет эти угрозы", — отметил он.
По словам журналиста, серьезную опасность для поставок представляют собой мины, размещенные украинской армией в Черном море.
"В этих условиях мы не можем говорить ни об обеспечении безопасности, ни о поставках украинского зерна по этому маршруту", — добавил автор.
Как напомнил Алтыпармак, российский лидер Владимир Путина предупреждал, что Москва
выйдет из сделки, если экспорт ее зерна и удобрений на мировые рынки не будет выведен из-под санкций.
Полянский назвал семь условий возвращения России в зерновую сделку
Президент неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки продовольствия нуждающимся странам, включая африканские, — так и не была реализована.
Необходимо вновь рассмотреть требования Кремля и восстановить коридор безопасности, иначе украинское зерно останется заблокировано в портах, а напряженность в Черном море еще больше усилится, подытожил он.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >> Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки