Рейтинг@Mail.ru
В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:36 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885916351.html
В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам
В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам - РИА Новости, 24.07.2023
В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:36
2023-07-24T11:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
алексей резников
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками. Резников в интервью сообщил, что он ждет отчет, который затем передаст Пентагону, "вероятно, в понедельник или во вторник". "Мы будем докладывать о последствиях применения (кассетных боеприпасов), так что я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", - заявил министр обороны Украины. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
https://ria.ru/20230724/voenkory-1885896450.html
https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html
https://ria.ru/20230707/zakharova-1882911154.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам

Министр обороны Резников: Украина отчитается перед Пентагоном по кассетным боеприпасам

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками.
Резников в интервью сообщил, что он ждет отчет, который затем передаст Пентагону, "вероятно, в понедельник или во вторник". "Мы будем докладывать о последствиях применения (кассетных боеприпасов), так что я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", - заявил министр обороны Украины.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
МИД КНР прокомментировал обстрел российских военкоров в Запорожской области
Вчера, 10:26
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Глава Пентагон Ллойд Джеймс Остин III - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Глава Пентагона признал, что сам использовал кассетные боеприпасы в бою
14 июля, 01:47
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Захарова напомнила слова Псаки о кассетных боеприпасах
7 июля, 23:41
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШААлексей РезниковВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала