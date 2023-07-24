https://ria.ru/20230724/ukraina-1885916351.html

В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам

В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам - РИА Новости, 24.07.2023

В Киеве не исключили отчета Пентагону по кассетным боеприпасам

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

2023-07-24T11:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

алексей резников

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил телеканалу CNN, что 24 или 25 июля может представить Пентагону первый отчет по использованию кассетных боеприпасов украинскими войсками. Резников в интервью сообщил, что он ждет отчет, который затем передаст Пентагону, "вероятно, в понедельник или во вторник". "Мы будем докладывать о последствиях применения (кассетных боеприпасов), так что я думаю, что на следующей неделе у меня будет первый отчет, и я поделюсь им с моими партнерами в Пентагоне. Я надеюсь, что они будут более эффективными, чем обычные боеприпасы", - заявил министр обороны Украины. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Пентагон 13 июля подтвердил, что переданные Украине кассетные боеприпасы уже прибыли туда, добавив, что в распоряжении Киева также находятся аналогичные снаряды, поставленные другими странами. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, ранее уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, пытающихся вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно из-за позиции Киева, который на законодательном уровне ввел запрет на переговоры. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.

https://ria.ru/20230724/voenkory-1885896450.html

https://ria.ru/20230714/ostin-1884098365.html

https://ria.ru/20230707/zakharova-1882911154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, алексей резников, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр