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Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов - РИА Новости, 24.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 24.07.2023 (обновлено: 14:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/udary-1885928684.html
Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов
Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов - РИА Новости, 24.07.2023
Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов
Российским военным следует выбирать нестандартные цели для ударов на Украине, написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:14
2023-07-24T14:14
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
украина
в мире
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российским военным следует выбирать нестандартные цели для ударов на Украине, написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут", — отметил зампред Совбеза.По его мнению, подобная стратегия повысит эффективность ударов по противнику.Медведев также предположил, что украинские военные стали чаще атаковать гражданские объекты в России из-за неудачного контрнаступления.
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дмитрий медведев, украина, в мире, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ, Россия
Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов

Зампред Совбеза России Медведев призвал выбирать нестандартные цели для ударов на Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российским военным следует выбирать нестандартные цели для ударов на Украине, написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
«
"Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут", — отметил зампред Совбеза.
По его мнению, подобная стратегия повысит эффективность ударов по противнику.
Медведев также предположил, что украинские военные стали чаще атаковать гражданские объекты в России из-за неудачного контрнаступления.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 июля, 14:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевУкраинаВ миреВооруженные силы РФРоссия
 
 
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