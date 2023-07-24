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Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов

Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов - РИА Новости, 24.07.2023

Медведев призвал российских военных выбирать нестандартные цели для ударов

Российским военным следует выбирать нестандартные цели для ударов на Украине, написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:14

2023-07-24T12:14

2023-07-24T14:14

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

украина

в мире

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Российским военным следует выбирать нестандартные цели для ударов на Украине, написал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут", — отметил зампред Совбеза.По его мнению, подобная стратегия повысит эффективность ударов по противнику.Медведев также предположил, что украинские военные стали чаще атаковать гражданские объекты в России из-за неудачного контрнаступления.

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2023

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дмитрий медведев, украина, в мире, вооруженные силы рф, россия