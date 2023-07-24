https://ria.ru/20230724/udary-1885925831.html

Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины

Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины - РИА Новости, 24.07.2023

Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в телеграм-канале, что бандеровцы всё чаще выбирают мирные цели для своих подлых ударов, к этому надо быть всем... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:03

2023-07-24T12:03

2023-07-24T12:24

специальная военная операция на украине

украина

происшествия

россия

дмитрий медведев

москва

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в телеграм-канале, что бандеровцы всё чаще выбирают мирные цели для своих подлых ударов, к этому надо быть всем готовыми."Бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем", - написал он."У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога?", - добавил он.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.

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Кирилл Волков

украина, происшествия, россия, дмитрий медведев, москва, ситуация в днр и лнр