https://ria.ru/20230724/udary-1885925831.html
Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины
Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины - РИА Новости, 24.07.2023
Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в телеграм-канале, что бандеровцы всё чаще выбирают мирные цели для своих подлых ударов, к этому надо быть всем... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:03
2023-07-24T12:03
2023-07-24T12:24
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
россия
дмитрий медведев
москва
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в телеграм-канале, что бандеровцы всё чаще выбирают мирные цели для своих подлых ударов, к этому надо быть всем готовыми."Бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем", - написал он."У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога?", - добавил он.Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, россия, дмитрий медведев, москва, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Россия, Дмитрий Медведев, Москва, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев призвал быть готовыми к ударам со стороны Украины
Медведев: надо быть готовыми, что бандеровцы выбирают мирные цели для своих подлых ударов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в телеграм-канале, что бандеровцы всё чаще выбирают мирные цели для своих подлых ударов, к этому надо быть всем готовыми.
"Бандеровские ублюдки всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем", - написал он.
"У нашего противника не получается добиться успехов в ходе контрнаступления. Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются. Тем более что градус напряжения в украинском обществе растёт. Часть населения хоть и напугана, но мыслить пока не разучилась. Да и хозяева на Западе проявляют нетерпение: где, наконец, ваша сраная перемога?", - добавил он.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил утром в понедельник, что около 4.00 зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям столицы, серьезных разрушений и пострадавших нет. Минобороны России заявило, что пресечена атака киевского режима двумя дронами, средства радиоэлектронной борьбы подавили их, беспилотники потерпели крушение. Дептранс
сообщал о перекрытии движения по участку Комсомольского проспекта.
В Совфеде прокомментировали попытку атаки украинских БПЛА на Москву