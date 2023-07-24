https://ria.ru/20230724/turkish-1886009073.html

Пассажиры Turkish Airlines жалуются на многочасовые задержки рейсов

Пассажиры Turkish Airlines жалуются на многочасовые задержки рейсов - РИА Новости, 24.07.2023

Пассажиры Turkish Airlines жалуются на многочасовые задержки рейсов

Путешественники жалуются на участившиеся задержки рейсов Turkish Airlines, сообщает Tourdom. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:37

2023-07-24T17:37

2023-07-24T17:37

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

turkish airlines

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Путешественники жалуются на участившиеся задержки рейсов Turkish Airlines, сообщает Tourdom.Так, 22 июля рейс TK 3733 в Анталью с 12:45 был перенесен на 01:50. Время прибытия рейса TK 3732 с турецкого курорта в Москву изменилось с 11 часов на 22. На 10 часов позже, в 12:50, отправились в Анталью туристы из Санкт-Петербурга. Судя по табло Внуково, 24 июля вылет TK 3733 в Анталью с 12 45 часов отложен пока до 19 00.Не вовремя вылетел и ряд самолетов и 23 июля. Задержки составляли от часа до 13 часов, причем не только на курорты, но и в Стамбул, отметили эксперты.Специалисты объясняют, что зарубежные самолеты, летающие в Россию, попадают в зону риска. Если он сломается, то в РФ его ремонтировать права не имеют: нет официально зарегистрированных центров техобслуживания и сертифицированных запчастей. При поломке в России иностранный перевозчик вынужден импортировать необходимые детали и специалистов из-за рубежа. "Один сбой в расписании может повлечь за собой веерные задержки, поскольку в РФ летают лишь определенные воздушные суда", – рассказали эксперты.

https://ria.ru/20230724/aeroport-1885979703.html

анталья (провинция)

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новости - туризм, анталья (провинция), turkish airlines, туризм