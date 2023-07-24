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Глава Туниса призвал развитые страны бороться с голодом в Африке - РИА Новости, 24.07.2023
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03:45 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/tunis-1885861903.html
Глава Туниса призвал развитые страны бороться с голодом в Африке
Глава Туниса призвал развитые страны бороться с голодом в Африке - РИА Новости, 24.07.2023
Глава Туниса призвал развитые страны бороться с голодом в Африке
Экономически развитым странам было бы разумнее использовать свои ресурсы для предотвращения голода в Африке, а не на торговлю оружием, передает местное... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T03:45
2023-07-24T03:45
рим
тунис (страна)
африка
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экономически развитым странам было бы разумнее использовать свои ресурсы для предотвращения голода в Африке, а не на торговлю оружием, передает местное агентство Tunis Afrique Press со ссылкой на заявление президента Туниса Кайса Саида. По данным агентства, глава страны принял участие в прошедшей в Риме конференции по миграции. "Нынешний кризис является логическим следствием предшествовавших ему миграционных потоков в условиях... и колониализма, подвергая критике решимость развитых стран продавать оружие африканским странам с целью обострения напряженности... Было бы разумнее... использовать это богатство, потраченное на торговлю оружием, для предотвращения голода в Африке", - передает агентство заявление Саида. Президент также подчеркнул, что миграционные сети и торговля людьми приносят незаконные доходы, оцениваемые в 150 миллиардов долларов в год, и угрожают 25 миллионам людей во всем мире. Ранее премьер-министр Джорджа Мелони заявляла о том, что результаты прошедшей в Риме конференции по миграции будут направлены генеральному секретарю ООН, Италия намерена организовать новую встречу с участием доноров. Премьер отметила, что для борьбы с нелегальной миграцией Рим считает необходимым работать "над внешним измерением" миграционной проблемы через стратегическое сотрудничество с африканскими странами.
https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html
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рим, тунис (страна), африка, джорджа мелони, оон, в мире
Рим, Тунис (страна), Африка, Джорджа Мелони, ООН, В мире
Глава Туниса призвал развитые страны бороться с голодом в Африке

TAP: Тунис призвал развитые страны бороться с голодом в Африке, а не продавать оружие

© Flickr / Paul LivingstoneФлаг Туниса
Флаг Туниса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Flickr / Paul Livingstone
Флаг Туниса. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Экономически развитым странам было бы разумнее использовать свои ресурсы для предотвращения голода в Африке, а не на торговлю оружием, передает местное агентство Tunis Afrique Press со ссылкой на заявление президента Туниса Кайса Саида.
По данным агентства, глава страны принял участие в прошедшей в Риме конференции по миграции.
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"Нынешний кризис является логическим следствием предшествовавших ему миграционных потоков в условиях... и колониализма, подвергая критике решимость развитых стран продавать оружие африканским странам с целью обострения напряженности... Было бы разумнее... использовать это богатство, потраченное на торговлю оружием, для предотвращения голода в Африке", - передает агентство заявление Саида.
Президент также подчеркнул, что миграционные сети и торговля людьми приносят незаконные доходы, оцениваемые в 150 миллиардов долларов в год, и угрожают 25 миллионам людей во всем мире.
Ранее премьер-министр Джорджа Мелони заявляла о том, что результаты прошедшей в Риме конференции по миграции будут направлены генеральному секретарю ООН, Италия намерена организовать новую встречу с участием доноров. Премьер отметила, что для борьбы с нелегальной миграцией Рим считает необходимым работать "над внешним измерением" миграционной проблемы через стратегическое сотрудничество с африканскими странами.
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РимТунис (страна)АфрикаДжорджа МелониООНВ мире
 
 
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