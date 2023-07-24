https://ria.ru/20230724/torgovlya-1886042622.html

РЭЦ: Персидский залив и Ближний Восток заинтересованы в торговле с Россией

РЭЦ: Персидский залив и Ближний Восток заинтересованы в торговле с Россией - РИА Новости, 24.07.2023

РЭЦ: Персидский залив и Ближний Восток заинтересованы в торговле с Россией

Страны Персидского залива и Ближнего Востока заинтересованы во взаимной торговле с Россией, российские бизнесмены проявляют большой интерес к этому рынку,... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:51

2023-07-24T19:51

2023-07-24T19:52

российский экспортный центр (рэц)

ближний восток

россия

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Страны Персидского залива и Ближнего Востока заинтересованы во взаимной торговле с Россией, российские бизнесмены проявляют большой интерес к этому рынку, сообщил руководитель направления по развитию международных проектов Ближнего Востока и Африки Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Джаббори Наджибулло Гаффорзода на форуме во Владимирской области."Сегодня мы видим большой интерес российского бизнеса к регионам Ближнего Востока, Северной Африки... Речь идет об арабских странах и странах Персидского залива... Важно, что регион Ближнего Востока – самый лояльно настроенный к нам. Текущая обстановка обязывает нас быть более гибкими в плане продвижения наших экспортных возможностей. Поэтому для наших бизнесменов возможность экспортировать в этот регион - важнее всего. Но торговля не может быть односторонней, и страны Персидского залива, Ближнего Востока заинтересованы во взаимодействии с нами в плане экспорта товаров в Россию", - сказал Джаббори Наджибулло Гаффорзода.Он уточнил, что с коллегами из владимирского Центра поддержки экспорта РЭЦ удалось привлечь во Владимир большое количество бизнесменов из Египта, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака. "Это подтверждает тот факт, что наши арабские партнеры готовы работать с российским бизнесом вне зависимости от того, в каком регионе находятся".В РЭЦ уточнили, что в "Международном дне во Владимирской области" приняли участие пять государств Африки и Ближнего Востока: Египет, Королевство Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн, Республика Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Более 40 иностранных гостей провели 90 переговоров и осуществили визиты на 11 предприятий Владимирской области. "Мероприятие было организовано впервые правительством Владимирской области, Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Владимирской области и объединило частных покупателей, представителей национальных торгово-промышленных палат, отраслевых союзов и ассоциаций", - уточнили в сообщении.В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, где будущие инвесторы озвучили позиции торгово-экономической кооперации со странами арабо-мусульманского мира, обсудили вопросы сертификации продукции, новые логистические маршруты и возможности открытия владимирских производств в их государствах. В числе соорганизаторов выступили Духовное управление мусульман России, Российско-египетский деловой совет, а также иностранные посольства в РФ. Джаббори Наджибулло Гаффорзода отметил роль Духовного управления мусульман России, в партнерстве с которым организовано мероприятие. Он назвал объединенные усилия "симбиозом правильного выстраивания взаимоотношений"."Использование культурной духовной части помогает нам открывать те двери, которые были закрыты. Это первое мероприятие, которое мы делаем с нашими партнерами на территории РФ. Первое, уникальное и своевременное. Не стоит забывать о том, что у нас с ближневосточными партнерами семейные и религиозные ценности очень схожие. В этом плане для них Россия более понятный партнер, чем страны Запада. Кроме того, мусульманское население в России достаточно большое по численности, что тоже может быть катализатором тесного взаимодействия российского бизнеса и бизнеса мусульманского региона. Рассчитываем, что будет возможность выстроить отношения", - сказал Наджибулло Джаббори.Заместитель министра экономического развития и промышленности Владимирской области Андрей Наумов рассказал о преимуществах экономики области. Среди них – соседство и тесная интеграция с другими регионами, развитая транспортная система, наличие подготовленных квалифицированных кадров, особые экономические зоны, продукция мирового уровня. Как сказал Наумов, Владимирская область обладает огромным потенциалом для сотрудничества со странами Ближнего Востока и Африки."Предприятия Владимирской области обладают широким кругом сильных компетенцией во всех отраслях обрабатываемой промышленности. Основу экспорта у нас составляют продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 21% экспорта Владимирской области – это стекло и изделия из него, при этом в первом квартале текущего года экспорт этих изделий увеличился почти на 40%", - подчеркнул Наумов.Руководитель проекта международного сотрудничества Ближнего Востока и Африки РЭЦ Павел Шибилов сообщил, что данное мероприятие даст толчок к развитию двусторонних отношений. "Сюда приехали не просто политики и государственные деятели. Приехали бизнесмены с серьезными намерениями. Надеемся, что в итоге встречи обернутся заключением контрактов, которые повлияют на экономическое благосостояние Владимирской области в целом", - сказал он.Основной частью мероприятия стали В2В-переговоры, в которых участвовали представители владимирского бизнеса. Каждая компания смогла встретиться со своими потенциальными покупателями, презентовать свой продукт и провести переговоры. Отмечается, что в итоге в рамках делового общения было проведено более 90 встреч, которые в будущем могут вылиться во взаимовыгодное сотрудничество.Отмечается, что представители Российского экспортного центра принимали активное участие во встречах. Владимирских бизнесменов интересовали услуги РЭЦ: страхование грузов, компенсация логистических затрат, участие в коллективных выставках под эгидой Российского экспортного центра, во Всероссийском конкурсе "Экспортер года". Руководитель проекта по развитию регионального бизнеса группы компаний РЭЦ Денис Бадекин ответил на все интересующие вопросы и дал подробные консультации.

https://ria.ru/20230717/rets-1884665621.html

https://ria.ru/20230614/kompanii-1877923136.html

https://ria.ru/20230425/rets-1867541931.html

ближний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), ближний восток, россия