https://ria.ru/20230724/toplivo-1886063916.html

СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти - РИА Новости, 24.07.2023

СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти

Поступающий для украинской военной техники и танков дизель из Венгрии и Турции производится зачастую из российской нефти, утверждает издание Handelsblatt. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T23:28

2023-07-24T23:28

2023-07-24T23:28

специальная военная операция на украине

экономика

венгрия

турция

россия

петер сийярто

евросоюз

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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Поступающий для украинской военной техники и танков дизель из Венгрии и Турции производится зачастую из российской нефти, утверждает издание Handelsblatt. "Это парадокс войны: украинские танки все больше работают на нефти родом из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции - обе страны на своих НПЗ перерабатывают нефть, поступившую в значительной степени из России", - пишет издание. В то же время компании, которые не получают сырье из России, теряют долю рынка в Украине. Связано это с тем, пишет Handelsblatt, что у венгерской MOL есть конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтегазовыми компаниями, так как имеет специальное разрешение Евросоюза на продолжение снабжения своих НПЗ российской нефтью. В начале июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт попросил ЕС продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL в Словакии Slovnaft сможет экспортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти.

https://ria.ru/20230718/ventil-1884749553.html

венгрия

турция

россия

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экономика, венгрия, турция, россия, петер сийярто, евросоюз