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СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти - РИА Новости, 24.07.2023
СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
Поступающий для украинской военной техники и танков дизель из Венгрии и Турции производится зачастую из российской нефти, утверждает издание Handelsblatt. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T23:28
2023-07-24T23:28
2023-07-24T23:28
специальная военная операция на украине
экономика
венгрия
турция
россия
петер сийярто
евросоюз
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БЕРЛИН, 24 июл - РИА Новости. Поступающий для украинской военной техники и танков дизель из Венгрии и Турции производится зачастую из российской нефти, утверждает издание Handelsblatt. "Это парадокс войны: украинские танки все больше работают на нефти родом из России. По данным украинской таможни, Украина импортирует все больше дизельного топлива из Венгрии и Турции - обе страны на своих НПЗ перерабатывают нефть, поступившую в значительной степени из России", - пишет издание. В то же время компании, которые не получают сырье из России, теряют долю рынка в Украине. Связано это с тем, пишет Handelsblatt, что у венгерской MOL есть конкурентное преимущество перед другими европейскими нефтегазовыми компаниями, так как имеет специальное разрешение Евросоюза на продолжение снабжения своих НПЗ российской нефтью. В начале июля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт попросил ЕС продлить на год исключение из санкций, на основании которого дочернее предприятие венгерской нефтегазовой компании MOL в Словакии Slovnaft сможет экспортировать нефтепродукты, произведенные из российской нефти.
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экономика, венгрия, турция, россия, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Венгрия, Турция, Россия, Петер Сийярто, Евросоюз
СМИ: танки ВСУ заправляют дизелем, произведенным из российской нефти
Handelsblatt: украинские танки заправляют дизелем, произведенным из российской нефти