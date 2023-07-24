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На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии - РИА Новости, 24.07.2023
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Краснодарский край
 
17:49 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/tekhnologii-1886017743.html
На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии
На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии - РИА Новости, 24.07.2023
На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии
Бережливые технологии начали внедрять на "Новороссийском зерновом терминале" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:49
2023-07-24T17:49
краснодарский край
экономика
краснодарский край
технологии
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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на "Новороссийском зерновом терминале" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Новороссийский зерновой терминал" стал новым участником национального проекта "Производительность труда"… В течение полугода эксперты Федерального центра компетенций будут внедрять на предприятии бережливые технологии. Сотрудников обучат основам эффективного производства и использованию необходимых инструментов в работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты выберут один из производственных процессов терминала, затем на этом "пилотном потоке" применят улучшения, чтобы увеличить эффективность и сократить издержки. Положительный опыт будет масштабирован на остальные бизнес-процессы предприятия. Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. В настоящее время в нем участвует более 270 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.
https://ria.ru/20230316/putin-1858329456.html
https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html
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экономика, краснодарский край, технологии
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Технологии
На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии

На Новороссийском зерновом терминале на Кубани начали внедрять бережливые технологии

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарскского краяНовороссийский зерновой терминал
Новороссийский зерновой терминал - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарскского края
Новороссийский зерновой терминал
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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на "Новороссийском зерновом терминале" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«
"Новороссийский зерновой терминал" стал новым участником национального проекта "Производительность труда"… В течение полугода эксперты Федерального центра компетенций будут внедрять на предприятии бережливые технологии. Сотрудников обучат основам эффективного производства и использованию необходимых инструментов в работе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты выберут один из производственных процессов терминала, затем на этом "пилотном потоке" применят улучшения, чтобы увеличить эффективность и сократить издержки. Положительный опыт будет масштабирован на остальные бизнес-процессы предприятия.
Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. В настоящее время в нем участвует более 270 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.
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