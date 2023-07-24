https://ria.ru/20230724/tekhnologii-1886017743.html

На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии

На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии - РИА Новости, 24.07.2023

На Новороссийском зерновом терминале начали внедрять бережливые технологии

Бережливые технологии начали внедрять на "Новороссийском зерновом терминале" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:49

2023-07-24T17:49

2023-07-24T17:49

краснодарский край

экономика

краснодарский край

технологии

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КРАСНОДАР, 24 июл – РИА Новости. Бережливые технологии начали внедрять на "Новороссийском зерновом терминале" в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Новороссийский зерновой терминал" стал новым участником национального проекта "Производительность труда"… В течение полугода эксперты Федерального центра компетенций будут внедрять на предприятии бережливые технологии. Сотрудников обучат основам эффективного производства и использованию необходимых инструментов в работе", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты выберут один из производственных процессов терминала, затем на этом "пилотном потоке" применят улучшения, чтобы увеличить эффективность и сократить издержки. Положительный опыт будет масштабирован на остальные бизнес-процессы предприятия. Кубань присоединилась к национальному проекту "Производительность труда" в 2018 году как один из пилотных регионов. В настоящее время в нем участвует более 270 кубанских предприятий. Для них предусмотрены различные виды господдержки, включая льготные займы, субсидии и бесплатные образовательные программы.

https://ria.ru/20230316/putin-1858329456.html

https://ria.ru/20230517/tekhnologii-1872367093.html

краснодарский край

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экономика, краснодарский край, технологии