https://ria.ru/20230724/tayvan-1885870727.html

Тайвань учтет на военных учениях опыт конфликта на Украине

Тайвань учтет на военных учениях опыт конфликта на Украине - РИА Новости, 24.07.2023

Тайвань учтет на военных учениях опыт конфликта на Украине

Вооруженные силы Тайваня в рамках ежегодных военных учений "Ханьгуан", которые стартовали в понедельник, будут учитывать опыт конфликта на Украине в ходе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T07:08

2023-07-24T07:08

2023-07-24T07:12

тайвань

украина

китай

нэнси пелоси

в мире

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ПЕКИН, 24 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в рамках ежегодных военных учений "Ханьгуан", которые стартовали в понедельник, будут учитывать опыт конфликта на Украине в ходе отработки сценариев вторжения на остров, передает Центральное информационное агентство острова (CNA). Второй этап 39-х по счету военных учений "Ханьгуан" открывается в понедельник на Тайване, в ходе него запланированы практические тренировки с боевыми стрельбами. Как отмечает агентство со ссылкой на источники, в ходе учений, в частности, вооруженные силы Тайваня, "используя опыт российско-украинского вооруженного конфликта", отработают обеспечение беспрерывности работы командных пунктов в условиях атаки со стороны противника. Для этого, пишет агентство, будет отработана схема по переносу штаба командования в резервные командные пункты на острове. Как сообщалось ранее, в рамках учений в этом году вооруженные силы Тайваня также впервые планируют задействовать главный международный аэропорт Тайваня Таоюань. Ранее в тайваньском оборонном ведомстве сообщили, что 39-е по счету учения "Ханьгуан" будут проводиться в два этапа - с 15 по 19 мая и с 24 по 28 июля. На первом этапе вооруженные силы острова провели командно-штабные учения в формате компьютерной симуляции. Представитель министерства обороны Тайваня Линь Вэньхуан, слова которого ранее приводило Центральное информационное агентство острова, сообщал, что главной задачей тренировок с боевыми стрельбами будет проверка способности ВС Тайваня сохранять силы "в случае полномасштабного вторжения", а также проведение "морских перехватов для противостояния Народно-освободительной армии Китая в попытке блокировать остров". Учения "Ханьгуан" проходят с 1984 года на море, в воздухе и на суше. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230721/tayvan-1885393221.html

https://ria.ru/20230718/rakety-1884869504.html

https://ria.ru/20230712/tayvan-1883661416.html

тайвань

украина

китай

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тайвань, украина, китай, нэнси пелоси, в мире