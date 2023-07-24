https://ria.ru/20230724/svetlakov-1885988275.html

Стало известно первое шоу на ТНТ, в котором появится Сергей Светлаков

Стало известно первое шоу на ТНТ, в котором появится Сергей Светлаков - РИА Новости, 24.07.2023

Стало известно первое шоу на ТНТ, в котором появится Сергей Светлаков

Актер, комик и продюсер Сергей Светлаков станет наставником в юмористическом шоу "Лига городов" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:29

2023-07-24T17:29

2023-07-24T17:29

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марина кравец

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Актер, комик и продюсер Сергей Светлаков станет наставником в юмористическом шоу "Лига городов" на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала."Это первый проект, с которым я возвращаюсь домой на ТНТ. Место, где я вырос, учился и первый раз встретился глазами с Галустяном… Очень надеюсь, что нам всем повезет с проектом и возникнет еще один лифт для талантливых молодых ребят. Я им не судья, а помощник и проводник", — поделился Светлаков.Коллегами шоумена по проекту станут еще три звезды ТНТ — Марина Кравец, Алексей Щербаков и Артем Калайджян.В проекте "Лига городов" команды юмористов во главе с наставниками поборются за приз в десять миллионов рублей. Наставники должны будут поделиться опытом и замотивировать команды, а также выступить с ними в финале.Сергей Светлаков работал на ТНТ около 10 лет. Он был лицом знаменитого юмористического проекта "Наша Russia", выступал в качестве приглашенной звезды Comedy Club, входил в жюри проектов "Танцы" и "Comedy Баттл".В 2018 году юморист перешел на СТС. А в этом стало известно, что он вновь станет частью команды ТНТ.

https://ria.ru/20230704/svetlakov-1882101409.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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