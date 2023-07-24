https://ria.ru/20230724/sumy-1885965866.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.07.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв прозвучал в Сумах на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:53
2023-07-24T14:53
2023-07-24T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сумская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. В Сумской области в 14.37 была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Сумах