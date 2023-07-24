https://ria.ru/20230724/sumy-1885965866.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 24.07.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Взрыв прозвучал в Сумах на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:53

2023-07-24T14:53

2023-07-24T14:53

специальная военная операция на украине

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украина

сумская область

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Сумах на севере Украины, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. В Сумской области в 14.37 была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230724/izmail-1885861219.html

украина

сумская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сумская область, ситуация в днр и лнр